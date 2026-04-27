Rábólintott a Európai Bizottság: mehet a 28 milliárdos állami támogatás Hankooknak – Magyarország egyik legnagyobb gyárát építik fel

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Hankook új gumiabroncsgyártó-sorának létrehozását célzó, 71,6 millió eurós (28 milliárd forint) beruházásának magyar állami támogatását – számolt be a brüsszeli testület hétfőn.

Az uniós bizottság közleménye szerint az intézkedés támogatni fogja a Hankook Tire & Technology Co., Ltd. dél-koreai gumiabroncsgyártót egy új, tehergépkocsi- és buszradiál gyártását lehetővé tevő gyártósorának létrehozásában a Közép-Dunántúl régióban.

A beruházással a vállalat bővíti Fejér megyei üzemének kapacitását, ami eddig csak személygépkocsik és kisebb teherautók számára gyártott gumiabroncsokat. A projekt teljes költségvetése 538 millió euró. Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg, és

várhatóan 469 munkahely teremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.

Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez. A támogatás továbbá ösztönző hatással bír, mivel a kedvezményezett vállalat az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a gyártókapacitása bővítését az Európai Gazdasági Térségben.

A Grabarics Építőipari Kft. kulcsszerepet játszik a rácalmási Hankook-gyár bővítésében

A kivitelezés kulcsszereplője a dunaújvárosi Grabarics Építőipari Kft., amely generálkivitelezőként és fővállalkozói minőségben egyaránt részt vesz a munkában. A rácalmási gyár bővítésén naponta több mint 900 munkavállaló dolgozik, és az építkezés 2025 januárjában indult el – a gyártócsarnok már elérte legmagasabb pontját, 30,17 méter magasságban.

A márciusig felhasznált anyagmennyiség érzékelteti a beruházás léptékét: közel 37 ezer köbméter beton és mintegy 2500 tonna betonacél épült be az épületbe. Az új üzem naponta közel 2400, évente pedig mintegy 800 ezer darab nagy teherbírású nehézgépjármű-abroncs – teherautó és busz – gyártására lesz képes.