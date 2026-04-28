Csak használt autóra telik, de azzal családtagként bánnak a magyarok. A kiválasztásnál az ár után a megbízhatóság és a fogyasztás a legfontosabb szempont, az önerő mellett hitellel és lízinggel szerzik be a kiszemelt típust – derül ki a Cofidis és az NRC friss reprezentatív Hitel Monitor kutatásáról készített közös közleményből.

A magyarok többsége csak használt autót engedhet meg magának, de arra családtagként tekint / Fotó: Photo12 via AFP

A magyar háztartások túlnyomó többségének van autója

Nyílt végű autólízing-szolgáltatást indított a Cofidis, amelynek apropóján felmérte a magyarok autóhasználati és finanszírozási szokásait. A kutatás eredményei szerint Magyarországon tízből hét háztartás rendelkezik saját autóval, 15 százalékuknak pedig több gépjárműve is van.

Budapesten jóval kevesebben használnak autót (58 százalék), mint a vidéki városokban (69 százalék) és falvakban (71 százalék), sőt a fővárossal összehasonlítva vidéken kétszer annyian rendelkeznek egynél több kocsival.

Céges autóval a megkérdezett háztartások 14 százaléka jár, de vidéken szintén nagyobb arányban találhatók céges kocsik, mint Budapesten. A válaszadók körülbelül harmada véli úgy, hogy a céges autó státuszszimbólumnak számít, de ez az arány magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a közép-magyarországi régióban élők között.

A magyarok családtagként tekintenek a kocsijukra, amit jellemzően használt autóként vásároltak

A magyarok többsége (58 százalék) szerint idehaza az autó szinte családtagnak számít, és a gépjármű-tulajdonosok 85 százaléka valóban így is érez a négykerekűje iránt. Meglévő kocsiját a megkérdezettek háromnegyede használtan vásárolta, felük öt évnél régebbi modellt választott, közel harmaduk pedig tíz évnél régebbi gyártmányt engedhetett meg magának.

Járművásárláskor a férfiak jóval nagyobb arányban választottak új autót, mint a nők, ahogy a 60 év feletti vásárlók, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a fővárosban élők között is az átlagnál jóval többen döntenek új autó beszerzése mellett.

A gépjárművel rendelkezők kétharmada önerőből vásárolta meglévő autóját, sokan pedig részben vagy egészben hitelt, illetve vannak, akik autólízinget vettek igénybe.

Tízből hétnek már lejárt a finanszírozása, és döntő többségük (85 százalék) ezután megtartotta kocsiját, de néhányan családtagoknak adták tovább (7 százalék) vagy a piacon értékesítették (6 százalék), illetve beszámíttatták új autó vásárlásába (3 százalék).