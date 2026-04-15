Itt a példa, kinek nem jó az erős forint: a használt autót veszik, és az itthon gyártók fizetnek rá

A forint erősödése rövid távon felpörgetheti a használtautó-importot Magyarországon, mivel a kereskedők olcsóbban szerezhetnek be járműveket külföldről. Az árak csökkenésére azonban még várni kell, ehhez tartós árfolyam-erősödés szükséges.

A példa tankönyvi: az erős deviza alapesetben olcsóbbá teszi az importot, a helyi gyártóknak versenyt teremtve, miközben a devizabevételt hozó exportból forintban számolva kisebb bevétel származik.

A következő hetekben látványos változások indulhatnak el a magyar használtautó-piacon, de nem feltétlenül ott, ahol a vásárlók leginkább várnák.

A Das WeltAuto szerint a forint erősödése elsősorban az importoldalon hozhat gyors reakciókat, miközben a végfelhasználói árak egyelőre stabilak maradhatnak.

A mechanizmus viszonylag egyszerű: ha a forint erősebb az euróhoz képest, a külföldről – főként Nyugat-Európából – beszerzett járművek ára csökken a hazai kereskedők számára. Ez nemcsak a beszerzési költségeket mérsékli, hanem az olyan járulékos kiadásokat is, mint a szállítás vagy az adminisztráció. Ezért sok kereskedő rövid időn belül újra a külföldi piacok felé fordulhat.

Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs kereskedelmi igazgatója azonban óvatosságra int. Szerinte a kedvező árfolyam önmagában nem elég ahhoz, hogy a magyar használtautó-árak is csökkenni kezdjenek. Ehhez az szükséges, hogy a forint tartósan, akár hónapokon keresztül erős maradjon. Rövid távú árfolyammozgások ugyanis inkább csak a kereskedők stratégiáját befolyásolják, nem a végső árakat.