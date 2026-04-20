Ezek a népszerű hazai termálstrandok nem nyitnak ki idén nyáron

A tervek szerint a 2027-es szezonban mindkét hazai strand megújulva várja majd a fürdőzőket.

Két népszerű hazai termálstrand nem nyit ki idén nyáron (illusztráció) Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ezek a hazai termálvizes strandok nem nyitnak ki a 2026-os nyári szezonban

Országszerte számos olyan strandfürdő üzemel, amely csak szezonálisan tart nyitva. Ezek jellemzően májusban vagy a nyári tanítási szünet idején nyitnak és a nyár végén, illetve kora ősszel zárnak - írja a Termálonline.

A lakiteleki Tősfürdő azonban felújítás miatt az idei szezonban egyáltalán nem lesz látogatható: idén mintegy félmilliárd forintot fordítanak a fürdő és környékének fejlesztésére.

a 2026-os szezonban zárva marad az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes strandja, a Földesi Termálfürdő is: A Debrecen közelében található hármommedencés komplexumban az egyik gyógymedencét korszerűsítik, valamint a termálkút felújítása is az idei tervek között szerepel.

Jó hír ugyanakkor, hogy kevesebb mint 2 hét múlva, május 1-én nyit az ország legnagyobb strandja: a Hajduszoboszlói Hungarospa, amely idén a 100. szezonját kezdi. A 30 hektáros parkban elterülő strand szeptember 30-ig tart majd nyitva- derült ki az Origo cikkéből.