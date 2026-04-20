Ezek a népszerű hazai termálstrandok nem nyitnak ki idén nyáron

Idén nyáron két hangulatos termálstrandot is nélkülözni kénytelenek a fürdőkedvelők. Mindkét hazai komplexumban fejlesztéseket végeznek, ez indokolja a zárva tartást.
VG
2026.04.20, 13:54

A tervek szerint a 2027-es szezonban mindkét hazai strand megújulva várja majd a fürdőzőket.

Két népszerű hazai termálstrand nem nyit ki idén nyáron (illusztráció) Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Két népszerű hazai termálstrand nem nyit ki idén nyáron (illusztráció) Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ezek a hazai termálvizes strandok nem nyitnak ki a 2026-os nyári szezonban

Országszerte számos olyan strandfürdő üzemel, amely csak szezonálisan tart nyitva. Ezek jellemzően májusban vagy a nyári tanítási szünet idején nyitnak és a nyár végén, illetve kora ősszel zárnak - írja a Termálonline

  • A lakiteleki Tősfürdő azonban felújítás miatt az idei szezonban egyáltalán nem lesz látogatható: idén mintegy félmilliárd forintot fordítanak a fürdő és környékének fejlesztésére.
  • a 2026-os szezonban zárva marad az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes strandja, a Földesi Termálfürdő is: A Debrecen közelében található hármommedencés komplexumban az egyik gyógymedencét korszerűsítik, valamint a termálkút felújítása is az idei tervek között szerepel.

Jó hír ugyanakkor, hogy kevesebb mint 2 hét múlva, május 1-én nyit az ország legnagyobb strandja: a Hajduszoboszlói Hungarospa, amely idén a 100. szezonját kezdi. A 30 hektáros parkban elterülő strand szeptember 30-ig tart majd nyitva- derült ki az Origo cikkéből.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu