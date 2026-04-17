Felgyorsulnak az események, Hernádi Zsolt Oroszországba megy: hihetetlen dátum derült ki a Barátság vezeték újranyitásáról – csoda történt Ukrajnában

Fontos részleteket közölt pénteken a parlamentben Magyar Péter a Barátság kőolajvezeték újraindításáról és Hernádi Zsolt programjáról.

A Tisza párt miniszterelmök-jelöltje az új ciklus első előkészítő egyeztetését követően tartott hosszabb sajtótájékoztatót, és egy ponton ismertetni kezdte, mi történ a csütörtöki tárgyaláson, amit a Mol elnök-vezérigazgatójával folytatott.

Ez történt Magyar Péter és Hernádi Zsolt tárgyalásán

Magyar Péter azt mondta, a találkozót Hernádi Zsolt kezdeményezte – de ő is akart vele beszélni –, aki két felsővezető kísért el. A Tisza részletes tájékoztatást kért

a stratégiai olajkészletek helyzetéről,

az ellátásbiztonságról

és a védett ár tarthatóságáról.

A Tisza azt kérte a regnáló Orbán-kormánytól, hogy hosszabbítsa meg május 31-ig az április 30-én kifutó jövedékiadó-csökkentés intézkedését. A védett üzemanyagár hatálya május 13-án fut ki, addig már felállhat a Tisza-kormány és meg tudja hosszabítani. De ha nem, ezt még a mostani kormány teheti meg.

Ez után közölte Magyar Péter, hogy Hernádi Zsolt arról tájékoztatta, hogy a várakozások és a felek elmondása szerint

már a jövő héten újraindul a Barátság kőolajvezeték, vagyis a Druzsba.

Ez tehát azt jelentené, hogy legkésőbb április 26-ig bezárólag Ukrajna megnyitja az orosz olajat szállító csövet. Néhány napja tudjuk, hogy Zelenszkij elnök három hónapos tétovázás után egyszerre mégiscsak megoldást talált a csővezeték kinyitására, ám kedden még azt mondta az ukrán elnök, hogy ezt április végéig teszik meg. Ezek szerint már addig se kell várni.

Hogy mégis mi történt hirtelen – az ukránok az elmúlt időszakban a lehető legváltozatosabb időpontokat hangoztatták az újranyitás kapcsán, de egyiket sem tartották be –, ami miatt a január 27-e óta, egy orosz támadás után leállított Barátság vezeték egyszerre mégis működőképes, az Zelenszkij nem fejtette ki.

Azonban minden jel szerint a fordulatnak a magyar választás eredményéhez van köze. Immáron szükségtelenné vált a Magyarországgal szemben fenntartott olajblokád, Ukrajna pedig hozzájuthat a 90 milliárd eurós uniós hadikölcsönéhez, amelyet Magyar Péter már nem fog blokkolni.