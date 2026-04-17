Deviza
EUR/HUF360,88 -1,12% USD/HUF305,9 -1,25% GBP/HUF414,59 -1,04% CHF/HUF392,46 -0,78% PLN/HUF85,39 -0,79% RON/HUF70,78 -1,17% CZK/HUF14,87 -0,86% EUR/HUF360,88 -1,12% USD/HUF305,9 -1,25% GBP/HUF414,59 -1,04% CHF/HUF392,46 -0,78% PLN/HUF85,39 -0,79% RON/HUF70,78 -1,17% CZK/HUF14,87 -0,86%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
Marokkó
honvédség
mesterlövész

Úton Afrikába a Magyar Honvédség – mesterlövészek is mennek

Magyar különleges műveleti katonák indultak Marokkóba, hogy részt vegyenek az African Lion 2026 nemzetközi hadgyakorlaton. A több mint 40 ország részvételével zajló esemény a kollektív biztonsági képességek erősítését szolgálja, miközben a magyar honvédek új szerepkörökben is bemutatkoznak.
VG
2026.04.17, 17:09
Frissítve: 2026.04.17, 17:42

A Magyar Honvédség KC–390 szállító repülőgépével péntek reggel elindult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen az African Lion 2026 hadgyakorlaton – közölte a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége a távirati irodával.

A Magyar Honvédség legjobbjai Marokkóban bizonyíthatnak / Fotó: Bumble Dee

Az African Lion az United States Africa Command legnagyobb éves közös gyakorlata, amelyet április 20. és május 8. között rendeznek meg több helyszínen, köztük Marokkóban, Ghánában, Szenegálban és Tunéziában. A programban több mint 40 ország vesz részt, célja pedig a nemzetközi katonai együttműködés és a kollektív biztonsági képességek erősítése egy többnemzeti, összhaderőnemi kiképzés keretében.

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke a részvételt kiemelt jelentőségűnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az afrikai kontinensen zajló nemzetközi gyakorlatok nemcsak a magyar különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeit fejlesztik, hanem lehetőséget teremtenek a szövetséges országok közötti együttműködés erősítésére is.

A magyar katonák a marokkói Agadír, Tifnit és Cap Draa térségében végrehajtott gyakorlatokon vesznek részt. A program részeként éleslövészeteket hajtanak végre, valamint földi és légi összhaderőnemi feladatokat teljesítenek. A kiképzés egyik kiemelt eleme a harctéri sebesültellátás, amelynek oktatásában a magyar állomány ghánai és marokkói különleges műveleti egységeket is támogat.

A honvédség legjobbjai vesznek részt az eseményen

Az idei gyakorlat több szempontból is újdonságot hoz a magyar részvételben: először vesznek részt magyar mesterlövészek az African Lion programban, emellett először kapcsolódnak be magyar előretolt repülésirányító mentorok is. Utóbbiak a légi eszközök irányításával és koordinációjával kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a nemzetközi partnerekkel.

A gyakorlat jól illeszkedik abba a törekvésbe, hogy Magyarország aktív szereplőként jelenjen meg a nemzetközi biztonsági együttműködésekben, miközben folyamatosan fejleszti saját katonai képességeit és interoperabilitását a szövetséges erőkkel.

Elárasztják a német páncélosok Magyarországot: megérkezett az újabb szállítmány a honvédséghez

Folyamatosan emelkedik hazánk védelmi képessége. Ezúttal a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében több Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű érkezett a Magyar Honvédség állományába.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
