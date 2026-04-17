Úton Afrikába a Magyar Honvédség – mesterlövészek is mennek

A Magyar Honvédség KC–390 szállító repülőgépével péntek reggel elindult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen az African Lion 2026 hadgyakorlaton – közölte a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége a távirati irodával.

A Magyar Honvédség legjobbjai Marokkóban bizonyíthatnak / Fotó: Bumble Dee

Az African Lion az United States Africa Command legnagyobb éves közös gyakorlata, amelyet április 20. és május 8. között rendeznek meg több helyszínen, köztük Marokkóban, Ghánában, Szenegálban és Tunéziában. A programban több mint 40 ország vesz részt, célja pedig a nemzetközi katonai együttműködés és a kollektív biztonsági képességek erősítése egy többnemzeti, összhaderőnemi kiképzés keretében.

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke a részvételt kiemelt jelentőségűnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az afrikai kontinensen zajló nemzetközi gyakorlatok nemcsak a magyar különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeit fejlesztik, hanem lehetőséget teremtenek a szövetséges országok közötti együttműködés erősítésére is.

A magyar katonák a marokkói Agadír, Tifnit és Cap Draa térségében végrehajtott gyakorlatokon vesznek részt. A program részeként éleslövészeteket hajtanak végre, valamint földi és légi összhaderőnemi feladatokat teljesítenek. A kiképzés egyik kiemelt eleme a harctéri sebesültellátás, amelynek oktatásában a magyar állomány ghánai és marokkói különleges műveleti egységeket is támogat.

A honvédség legjobbjai vesznek részt az eseményen

Az idei gyakorlat több szempontból is újdonságot hoz a magyar részvételben: először vesznek részt magyar mesterlövészek az African Lion programban, emellett először kapcsolódnak be magyar előretolt repülésirányító mentorok is. Utóbbiak a légi eszközök irányításával és koordinációjával kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a nemzetközi partnerekkel.

A gyakorlat jól illeszkedik abba a törekvésbe, hogy Magyarország aktív szereplőként jelenjen meg a nemzetközi biztonsági együttműködésekben, miközben folyamatosan fejleszti saját katonai képességeit és interoperabilitását a szövetséges erőkkel.