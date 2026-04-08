Hőmérsékleti anomália: újabb téllel kell szembenéznünk, míg ránk mosolyoghat a tavasz

Bőségesen jutott szép időből márciusban, áprilisban azonban a ragyogó napfényes látszat ellenére visszatérhet a fagy, szél és jégdara. Ez a hirtelen lehűléses időjárási anomália nem ismeretlen a magyar meteorológusok előtt.
Csókási Annamária
2026.04.08, 09:15
Frissítve: 2026.04.08, 09:54

A 2026. március középhőmérséklete a HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján országos átlagban 8,32 Celsius-fok, 2,47 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot, ez volt a nyolcadik legenyhébb március 1901 óta. A márciusi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – csupán 22,5 milliméter, 34 százalékkal elmarad a szokásostól. Április első heteiben azonban újra visszatérhet a fagyos idő jégdarás csapadékkal.

Bőségesen jutott a hóból idén, és áprilisban ismét visszaérhet a fagyos időjárás / Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

Április 8-án folytatódik a lehűlés

Április 8-án folytatódik a szeles idő, de már kisebb területen erősödhet meg a szél, leginkább az Észak-Dunántúlon és északkeleten – írja a HungaroMet. A Dunántúlon általában derült, napos idő ígérkezik, és keleten is sütni fog a nap, csak ott délutánra több lesz a gomolyfelhő. Ezekből estétől helyenként előfordulhat kisebb zápor. A maximum-hőmérséklet jellemzően 10 és 15 fok között alakul, északkeleten ennél hűvösebb lehet.

A Dunántúlon szinte zavartalanul napos idő várható. Hazánk keleti felén gomolyfelhők képződnek, amelyek délután szétterülve arrafelé erősen felhős időt okoznak. Estig csapadék nem valószínű. Az északias szelet sokfelé élénk, főként északkeleten és az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik. 

  • A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul. 
  • Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Jégdara, havazás, napszemüveg

Április 9-én a napsütés mellett főleg a Dunától keletre erőteljes felhőképződés várható elszórtan záporral. A záporos gócokat egyes helyeken jégdara, hódara is kísérheti. Az északias szél napközben ismét sokfelé megerősödik, majd estére veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
