Hőmérsékleti anomália: újabb téllel kell szembenéznünk, míg ránk mosolyoghat a tavasz

A 2026. március középhőmérséklete a HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján országos átlagban 8,32 Celsius-fok, 2,47 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot, ez volt a nyolcadik legenyhébb március 1901 óta. A márciusi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – csupán 22,5 milliméter, 34 százalékkal elmarad a szokásostól. Április első heteiben azonban újra visszatérhet a fagyos idő jégdarás csapadékkal.

Április 8-án folytatódik a lehűlés

Április 8-án folytatódik a szeles idő, de már kisebb területen erősödhet meg a szél, leginkább az Észak-Dunántúlon és északkeleten – írja a HungaroMet. A Dunántúlon általában derült, napos idő ígérkezik, és keleten is sütni fog a nap, csak ott délutánra több lesz a gomolyfelhő. Ezekből estétől helyenként előfordulhat kisebb zápor. A maximum-hőmérséklet jellemzően 10 és 15 fok között alakul, északkeleten ennél hűvösebb lehet.

Jégdara, havazás, napszemüveg

Április 9-én a napsütés mellett főleg a Dunától keletre erőteljes felhőképződés várható elszórtan záporral. A záporos gócokat egyes helyeken jégdara, hódara is kísérheti. Az északias szél napközben ismét sokfelé megerősödik, majd estére veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

