Féken tartotta a kormány az inflációt, működtek az intézkedések, a Tisza fordítva csinálta volna

A Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, kivezetné a védett benzinárakat, az árréscsökkentést és a multik különadóját, megszüntetné a rezsicsökkentést, ráadásul brutális energiaadót vetne ki a megtakarításokra – reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium az inflációs adatokra.

Váratlan inflációs adatokat villantott a magyar gazdaság / Fotó: Northfoto

A Tisza nem áll a magyar emberek pártján

A Tiszával ellentétben a kormány a béke és a magyar emberek pártján áll, ezért

emeli a béreket (egyebek közt 11 százalékos minimálbér-emelés),

csökkenti az adókat,

a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak teljes szja-mentességet ad,

a családi adókedvezményt megduplázza,

valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben. Ennek egyik legfontosabb eszköze az árréscsökkentés, amelyet a kormány meghosszabbított és kiterjesztett.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy márciusban – az iráni háború kitörése után – az infláció más országokhoz képest alig emelkedett, miközben az élelmiszerek ára az előző év azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkent – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

„Emellett a kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. A kormány intézkedéseinek eredményeként a családok egyre több pénzből, egyre kedvezőbb áron és egyre biztonságosabban vásárolhatnak. A Tiszával összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet, ezáltal kormányellenes hangulatot akar előidézni” – fogalmaztak, majd hozzátették: a kormány az ukrán olajblokáddal szemben is megvédi a magyar családokat, védett árat vezetett be az üzemanyagokra, így a benzin literenkénti kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg az 595 forintot, a gázolajé pedig a 615 forintot.

Sokkal nagyobb drágulást vártak

Alulmúlta az elemzői várakozásokat a márciusi inflációs adat, a múlt hónapban ugyanis a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal emelkedtek, ez volt a két egymást követő hónap, amikor a 2 százalékot sem érte el Magyarországon a pénzromlás üteme – közölte a Világgazdaság. Pedig a február végén kitört iráni háború miatt benne volt a pakliban, hogy érdemi gyorsulást látunk az inflációban. Bár időközben megnyílt a Hormuzi-szoros, és az olajárak is lejjebb jöttek, a Magyar Nemzeti Bank továbbra is kivárhat.