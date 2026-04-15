KSH
ipar
iparág

Rossz hírek az iparból: csökkent a termelés, csak kevés terület húzza a növekedést

Tovább gyengélkedik a magyar ipar, februárban is csökkent a termelés, miközben csak néhány ágazat tudott érdemi növekedést felmutatni. Ipar szempontjából főként az elektronikai és akkumulátorgyártás húzza felfelé a számokat, de ez nem tudja ellensúlyozni a széles körű visszaesést.
VG/MTI
2026.04.15, 08:35
Frissítve: 2026.04.15, 09:01

Idén februárban tovább romlott a hazai ipar teljesítménye: a termelés volumene 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben havi alapon is visszaesés volt tapasztalható – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

Rossz hírek az iparból: csökkent a termelés, csak kevés terület húzza a növekedést / Fotó: Shutterstock

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint az ipari kibocsátás 1,8 százalékkal csökkent januárhoz képest.

A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be, ami továbbra is a szektor széles körű gyengélkedésére utal. 

Az ipar egészén belül meghatározó, 97 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 1,0 százalékkal csökkent, míg a bányászaté 9,1, az energiaiparé pedig 11,2 százalékkal esett vissza éves összevetésben.

A legnagyobb súlyú ágazat, a járműgyártás teljesítménye 4 százalékkal mérséklődött, ezen belül a közúti járművek gyártása 6,5 százalékkal esett vissza. Ezzel szemben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása jelentős, 24 százalékos bővülést mutatott, elsősorban a számítógépgyártás kiugró, 96 százalékos növekedésének köszönhetően.

Szintén növekedést regisztráltak a villamos berendezések gyártásában, ahol a termelés volumene 12,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, különösen az akkumulátorgyártás erősödése révén. Ugyanakkor jelentős visszaesés sújtotta a vegyipart, ahol már hónapok óta tart a csökkenés: februárban 21 százalékkal esett vissza a kibocsátás.

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint kiemelkedően gyenge teljesítményt nyújtott a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás, ahol 41 százalékos visszaesést mértek. A gumi-, műanyag- és nemfém ásványi termékek gyártása szintén jelentősen, 9,2 százalékkal csökkent.

Az ipari export összességében stagnált, azonban az egyes ágazatok között jelentős eltérések voltak: a járműgyártás kivitele csökkent, míg az elektronikai termékek exportja dinamikusan bővült. Ezzel párhuzamosan a belföldi értékesítés érdemben visszaesett, az ipar egészében 5,7 százalékkal csökkent.

A KSH területi bontásában három régióban nőtt az ipari termelés, míg ötben csökkent. A legnagyobb bővülést Észak-Alföldön mérték, míg a legjelentősebb visszaesés a Dél-Alföldön következett be.

A rendelési adatok ugyanakkor vegyes képet mutatnak: az új rendelések volumene 6,3 százalékkal nőtt, elsősorban az exportkereslet élénkülésének köszönhetően. A rendelésállomány február végén jelentősen, 24 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az év első két hónapjában összességében 2,0 százalékkal csökkent az ipari termelés. Miközben az exportértékesítés enyhén nőtt, a belföldi kereslet visszaesése továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A feldolgozóipari alágak többsége továbbra is csökkenést mutat, ami arra utal, hogy a szektor kilábalása egyelőre várat magára. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
