Mélyrepülésben a magyar ipar, de látszik a fény az alagút végén – ez jelentheti a kiutat

2026 februárjában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,8 százalékkal kisebb volt a 2026. januárinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

Egy hónappal korábban, 2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipari alágak többségében csökkenés következett be.

Idén februárban a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első két hónapjában 2,0 százalékkal kisebb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent.

A gyenge európai ipar magával rántja a magyar ipart is

A gyenge magyar adat nem meglepő, hiszen Európa ipara, azon belül a Magyarország számára kulcsfontosságú Németországé is szenved. Az eurózóna ipari termelése 2025-ben végig pozitív volt, azonban a Trading Economics adatai szerint januárban már 1,2 százalékos visszaesés következett be.

Németországban még rosszabb a helyzet. 2024-ben minden hónapban visszaesést könyvelhetett el a német ipar, és 2025-ben is csupán négy pluszos hónapja akadt a Trading Economics adatsora szerint. Bár halvány reménysugárnak tűnt, hogy az év utolsó három hónapjában nőtt az ipari termelés, az új év új hideg zuhanyt hozott a januári 1,2 százalékos zsugorodással.

Reagált a szaktárca friss ipari adatra

„A hazai ipar januárban éves és havi alapon is bővült, ami bizakodásra ad okot, azonban a háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A kormány gazdaságpolitikája ezért három fő pillérre épül: az energiabiztonság megteremtésére, a vállalkozóbarát adórendszer fenntartására, valamint a gazdaságfejlesztési források hatékony elosztására” – írta a friss adatra küldött reakciójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).