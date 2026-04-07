Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance alelnök sajtótájékoztatót tart – élő tudósítás
Az amerikai alelnök látogatása történelmi jelentőségű, hiszen húsz éve nem járt ilyen magas rangú politikus Magyarországon az Egyesült Államokból. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán köszöntötte JD Vance amerikai alelnököt Budapesten. Amint elkezdődik a sajtótájékoztató, élőben beszámolunk az elhangzottakról.
Az alelnök programja sűrű: több hivatalos eseményen vesz részt Orbán Viktor társaságában, és kétoldalú egyeztetések is zajlanak a felek között.
Ezeken a tárgyalásokon várhatóan gazdasági, politikai és stratégiai kérdések kerülnek elő, amelyek hosszabb távon is hatással lehetnek a magyar-amerikai kapcsolatok alakulására.
A keddi nap egyik kiemelt eseménye a magyar-amerikai barátság napja alkalmából szervezett nagyszabású rendezvény, amelynek az MTK Sportpark ad otthont.
A legnagyobb figyelem azonban egyértelműen a közös sajtótájékoztatót övezi, ahol Orbán Viktor és JD Vance együtt áll a nyilvánosság elé. Itt majd világossá válik, milyen irányba mozdulhatnak el a két ország közötti kapcsolatok, és milyen közös álláspontok alakulnak ki a legfontosabb nemzetközi kérdésekben.
Orbán Viktor: 2025 a rekordok éve volt az együttműködésben
A sajtótájékoztatón Orbán Viktor hangsúlyozta: rendkívüli jelentőségű esemény, hogy ilyen szintű amerikai vezető érkezett Magyarországra. Mint fogalmazott, alelnök utoljára 35 éve járt hazánkban, és az elmúlt 20 évben nem volt példa arra, hogy ilyen magas rangú vendég érkezzen az Egyesült Államokból.
Donald Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban
– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a két ország közötti viszony új lendületet kapott az elmúlt időszakban.
A gazdasági együttműködésről szólva kiemelte: 2025 a rekordok éve volt, és a 2026-os év is erősen indult. Kiemelte, hogy 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, ami jól mutatja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok dinamikus erősödését.
Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy márciusban hat amerikai vállalat jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat, összesen több mint 100 milliárd forint értékben. Ez szerinte egyértelmű visszaigazolása annak, hogy Magyarország továbbra is vonzó célpont az amerikai befektetők számára.
A miniszterelnök hozzátette, hogy a felek a mai napon megerősítették a már stratégiai szintre emelt együttműködésüket az űripar és a védelmi ipar területén is, ami hosszabb távon is meghatározhatja a két ország kapcsolatának irányát.
Az USA Magyarország oldalán áll
„Köszönjük Donald Trump elnök úrnak és JD Vance alelnöknek, hogy az elmúlt években kiálltak Magyarország mellett és ma is ezt teszik. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink. Magyarország békéje és biztonsága így garantált" – jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a tárgyalások során az európai energiaválság kérdése is központi téma volt. Figyelmeztetett: Európa minden idők egyik legsúlyosabb energiaválsága felé halad, amelyet drasztikus áremelkedések kísérnek, ha pedig nem történik időben beavatkozás, akár tartós energia-, olaj- és gázhiány is kialakulhat.
A sajtótájékoztatón Orbán Viktor az Egyesült Államok békeerőfeszítéseiről is beszélt, hangsúlyozva, hogy Magyarország mindig támogatta az amerikai törekvéseket és Donald Trump elnököt ebben a kérdésben.
Magyarországon az elmúlt négy évben a háború árnyékában élünk, és ha 2022-ben Donald Trump lett volna az elnök, a konfliktus ki sem tört volna
– emelte ki Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy amennyiben az európai vezetés, különösen Brüsszel, nem akadályozta volna az amerikai béketörekvéseket, már rég béke lehetne Ukrajnában.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választási folyamatokba. Ennek fényében különösen nagyra értékelik és üdvözlik az Egyesült Államok azon döntéseit, amelyek megszüntették az amerikai pénzügyi beavatkozást más országok politikai folyamataiba.
Orbán Viktor kiemelte, hogy a találkozón lehetőség nyílt a nyugati civilizációt érintő legfontosabb kérdések áttekintésére is.
Hangsúlyozta, hogy a folyamatos eszmecsere és tapasztalatcsere különösen a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság területein zajlik, ahol Magyarország jelentős tapasztalatokkal és kiterjedt közép-európai és balkáni kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
A miniszterelnök leszögezte: „Arra jutottunk a mai megbeszélés eredményeképpen, hogy az együttműködésünk folytatása mindkét fél érdeke, és a stratégiai partnerség a két ország között a jövőben is fennmarad. Hálás szívvel köszönöm az alelnök úrnak, hogy megtisztelt bennünket és ellátogatott Magyarországra.”
JD Vance: kettős mérce van Európában
A sajtótájékoztatón felszólalva JD Vance először is átadta Donald Trump üdvözletét Orbán Viktor számára, és kiemelte a személyes kapcsolatot a két vezető között.
„Szeretnénk együttesen építeni mindazon fontos és nagyszerű dolgokra, amelyeket elértünk. Nyilván támogatjuk a miniszterelnök urat a választásokon, amelyre hétvégén kerül sor” – hangsúlyozta Vance.
Az alelnök ezz követően Brüsszelnek is nekiment: „Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének döntései miatt. Valójában azonban Magyarországgal együttműködni kellene, különösen az energiabiztonság és a függetlenség ügyeiben.”
Vance rámutatott a nyugat-európai vezetők kettős mércéjére is: „Különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják Orbán Viktor energiapolitikáját."
Érdemes lenne nekik megnézni, hogy mi történik Magyarországon, ahol az energiaárak meg sem közelítik a nyugat-európai csúcsokat
– emelte ki az amerikai alelnök.
Vance a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok célja Európa sikeressége és energiafüggetlensége. „Nem lehet Európa energiabiztonsága biztosított, ha a múlt példáit követjük. Úgy hiszem, Orbán Viktor nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot biztosíthat Európa számára” – mondta az alelnök.
A politikus kiemelte, hogy a találkozó témája nem korlátozódik csupán a gazdasági együttműködésre. „Szeretném kiemelni az erkölcsi együttműködés területeit is, hiszen Orbán Viktor és Donald Trump együttműködése lehetővé teszi, hogy gyermekeink az iskolában oktatásban részesüljenek, nem agymosásban” – fogalmazott.
Az alelnök külön hangsúlyozta a magyar vezetés konstruktív szerepét is:
Tízmillió magyar számára szeretném kiemelni, hogy a kormányuk nagyon-nagyon konstruktív, és mindig a béke útján halad a nemzetközi politikában.
Vance a közelgő magyarországi választások kapcsán élesen bírálta a külső beavatkozásokat. „Ami ezen választási kampány során történt, a lehető legrosszabb példája annak, ahogyan egy külső erőhatalom beavatkozhat egy szuverén ország választási folyamataiba” – fogalmazott.
Majd az alelnök konkrétan Brüsszelt nevezte meg, mint a magyar energiafüggetlenséget akadályozó legfontosabb szereplőt:
Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon, sérüljön, és azért tették, mert utálják ezt az úriembert itt mellettem
– mondta Orbán Viktorra utalva. Vance hangsúlyozta, hogy a magyar választóknak azt kellene mérlegelniük, ki szolgálja az érdekeiket valójában, és ezért biztosította támogatásáról Orbán Viktort a kampány során.
Az amerikai alelnök kiemelte: a magyar választópolgárok nagykorúak, és nem lenne szabad, hogy egy idegen főváros gyermekként kezelje őket. Hangsúlyozta, hogy a Brüsszel által alkalmazott befolyásolás mértéke kifejezetten zavaró és demokráciaellenes.
Cikkünk folyamatosan frissül.
