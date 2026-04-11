JD Vance budapesti látogatása: több területen született megállapodás – itt vannak az eredmények

Több területen is fontos megállapodások és együttműködések születtek Magyarország és az Egyesült Államok között JD Vance alelnök kétnapos budapesti látogatásán, garantálva a hosszabb távú együttműködést. Budapest súlyát mutatja az amerikai külpolitikában, hogy ez volt a harmadik amerikai alelnöki szintű látogatás Magyarországon az elmúlt évtizedekben.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány foglalta össze elemzésében az energetikát, az űripart, a technológiát és a biztonságot is érintő csomag jelentőségét, a magyar gazdaságra és a magyar–amerikai kapcsolatokra kifejtett hatásait.

Az elemzés emlékeztetett, hogy a kétnapos egyeztetés során az alelnök tárgyalt a magyar miniszterelnökkel, valamint közösen vettek részt egy nagygyűlésen is, ahol JD Vance kiállt a jelenlegi magyar kormány mellett és támogatását fejezte ki számukra a közelgő választásokhoz. Egy szűk körű tanácskozást követően részt vett egy plenáris ülésen is.

JD Vance budapesti bizonyítványa

Az alelnök hivatala tette közzé a magyar–amerikai együttműködések listáját, valamint azokat a területeket, amelyeket a jövőben a felek együttesen érinteni kívánnak. Eszerint

energetikai, nukleáris, technológiai, egészségügyi, védelmi és űripari területeken is előrelépések történtek.

A legfontosabb az energetika: bejelentették, hogy a Mol 510 ezer tonna amerikai kőolajat vásárolt közel 500 millió dollár értékben. Ez a megállapodás amellett, hogy a kétoldalú kapcsolatokat erősíti, jól jelzi a magyar kőolajellátás diverzifikációját is.

Már Donald Trump és Orbán Viktor tavaly novemberi washingtoni tárgyalásán is szóba került, hogy nukleáris területen is együttműködést fontolgatnak a felek. Az áprilisi alelnöki látogatás mindezt megerősítette, így ennek eredményeként új, amerikai technológiájú kis moduláris reaktorok magyarországi telepítésének műszaki és gazdasági megalapozását célozták meg.

A projekt szerint akár tíz ilyen típusú reaktor is megépülhet Magyarországon, amelyek összértéke eléri a 20 milliárd dollárt. Az építési, kivitelezési és fejlesztési folyamatokban olyan amerikai nagyvállalatok vesznek részt, mint a GE Vernova, a Holtec International, valamint a Westinghouse Electric. A magyar MVM ezekkel a társaságokkal kötött együttműködési megállapodást a projekt létrehozásához.