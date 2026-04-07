Bloomberg: amerikai olajat vásárolhat Magyarország – JD Vance valami olyant is hozhatott Budapestre, amiért most mindenki sorban áll

A megfigyelők szerint egyértelműen a magyar választásnak és a Donald Trump amerikai elnök által támogatott Orbán Viktor magyar kormányfőnek van alapvető szerepe az amerikai alelnök kedden kezdődött látogatásának. A két csúcspolitikus megbeszélésein ugyanakkor elkerülhetetlenül szóba kerülnek biztonsági témák is. A mai politikában minden az energia körül forog, és amerikai hírügynökségi értesülés szerint JD Vance ebben a tekintetben sem üres kézzel érkezett.

A Bloomberg a következőt jelenti megnevezetlen, de az ügyet jól ismerő forrására hivatkozva: Magyarország – azzal egy időben, hogy JD Vance alelnök kedden Budapestre látogat – megállapodást fog kötni arról, hogy amerikai olajat vásárol.

A Mol Nyrt. energiacég beleegyezik abba, hogy 500 ezer tonna olajat vásárol körülbelül 500 millió dollár értékben – mondta a forrás, aki a nem nyilvános információk miatt kérte neve elhallgatását.

További részletek egyelőre nem ismertek. A Mol növelte az orosz olajvásárlásait, miután mind az Egyesült Államoktól, mind az Európai Uniótól mentességet kapott a szankciók alól – így tudja a Bloomberg.

Amerikai olaj Magyarországnak: más megvilágításba kerül Kijev és pajzshordozói olajblokádja is

Ukrajna azonban a magyar választás előtti időszakban lezárta a Közép-Európába orosz olajat szállító Barátság vezetéket,

az Európai Unió nem avatkozott közbe hatékonyan,

a magyar ellenzék terveivel egybevág a magyarokat büntető kijevi lépés,

a déli, tengeri szállítási útvonal használatát pedig a horvátok nehezítik meg.

Magyarország és Szlovákia nem véletlenül követeli Ukrajnától a szállítás visszaállítását, finomítóik csak részben képesek nem orosz olaj feldolgozására. De átalakítások nélküli is tudnak használni más eredetű olajat is. A fontos, hogy ez eljusson az adriai kikötőből a finomítókba. Az amerikai szállítás azt jelenti, hogy a horvátoknak Washington irányába kell magyarázkodniuk, ha délről is fenntartanák a Kijev által megvalósított, ki tudja hol kitervelt olajblokádot.

A megállapodást a hírügynökség értesülése szerint az alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján jelentik be. (Ennek megfelelően sem a Mol, sem a magyar kormány nem reagált a megkeresésre, és az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége nem kívánt nyilatkozni – írják).