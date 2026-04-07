Bloomberg: amerikai olajat vásárolhat Magyarország – JD Vance valami olyant is hozhatott Budapestre, amiért most mindenki sorban áll
A megfigyelők szerint egyértelműen a magyar választásnak és a Donald Trump amerikai elnök által támogatott Orbán Viktor magyar kormányfőnek van alapvető szerepe az amerikai alelnök kedden kezdődött látogatásának. A két csúcspolitikus megbeszélésein ugyanakkor elkerülhetetlenül szóba kerülnek biztonsági témák is. A mai politikában minden az energia körül forog, és amerikai hírügynökségi értesülés szerint JD Vance ebben a tekintetben sem üres kézzel érkezett.
A Bloomberg a következőt jelenti megnevezetlen, de az ügyet jól ismerő forrására hivatkozva: Magyarország – azzal egy időben, hogy JD Vance alelnök kedden Budapestre látogat – megállapodást fog kötni arról, hogy amerikai olajat vásárol.
A Mol Nyrt. energiacég beleegyezik abba, hogy 500 ezer tonna olajat vásárol körülbelül 500 millió dollár értékben – mondta a forrás, aki a nem nyilvános információk miatt kérte neve elhallgatását.
További részletek egyelőre nem ismertek. A Mol növelte az orosz olajvásárlásait, miután mind az Egyesült Államoktól, mind az Európai Uniótól mentességet kapott a szankciók alól – így tudja a Bloomberg.
Amerikai olaj Magyarországnak: más megvilágításba kerül Kijev és pajzshordozói olajblokádja is
Ukrajna azonban a magyar választás előtti időszakban lezárta a Közép-Európába orosz olajat szállító Barátság vezetéket,
- az Európai Unió nem avatkozott közbe hatékonyan,
- a magyar ellenzék terveivel egybevág a magyarokat büntető kijevi lépés,
- a déli, tengeri szállítási útvonal használatát pedig a horvátok nehezítik meg.
Magyarország és Szlovákia nem véletlenül követeli Ukrajnától a szállítás visszaállítását, finomítóik csak részben képesek nem orosz olaj feldolgozására. De átalakítások nélküli is tudnak használni más eredetű olajat is. A fontos, hogy ez eljusson az adriai kikötőből a finomítókba. Az amerikai szállítás azt jelenti, hogy a horvátoknak Washington irányába kell magyarázkodniuk, ha délről is fenntartanák a Kijev által megvalósított, ki tudja hol kitervelt olajblokádot.
A megállapodást a hírügynökség értesülése szerint az alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján jelentik be. (Ennek megfelelően sem a Mol, sem a magyar kormány nem reagált a megkeresésre, és az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége nem kívánt nyilatkozni – írják).
JD Vance ajándéka: nem az első fejezet az amerikai–magyar energia-együttműködésben
Amennyiben a hír igaznak bizonyul, ez már nem az első fejezete Magyarország energiabiztonsági nyitottságának.
Orbán Viktor – amellett, hogy nem hajlandó a magyar gazdaság kárára lemondani az olcsó orosz energiáról – a hírügynökség emlékeztetője szerint a baráti Trump-adminisztrációval energetikai téren is kapcsolatokat épít (amint azt Brüsszel az előző, demokrata párti amerikai kormányzattal már jóval előbb megtette, az orosz energiáról lemondva az európai gazdaság kárára).
A Bloomberg összefoglalta a magyar–amerikai energia-együttműködés korábbi fő részleteit:
- Egy novemberi fehér házi találkozón Orbán vállalta, hogy öt év alatt 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázt vásárol.
- Ugyanakkor Budapest egy 114 millió dolláros szerződést kötött a Westinghouse Electric Co.-val, hogy nukleáris üzemanyagot szerezzen be a magyar atomerőmű számára.
- A Trump-adminisztráció mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj vásárlására vonatkozó szankciók alól.
- A felek egy szándéknyilatkozatot is aláírtak arról, hogy Magyarország akár 10 kis moduláris reaktort vásárolhat egy olyan megállapodás keretében, amelynek értéke elérheti a 20 milliárd dollárt – közölte akkor az amerikai külügyminisztérium.
- Az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik a Mol azon törekvésében is, hogy megvásárolja a Gazpromnyefty többségi részesedését a szankciók alatt álló szerbiai finomítóban, a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban. A Mol múlt hónapban közölte, hogy az Egyesült Államok beleegyezett a NIS-re vonatkozó szankciók alóli mentesség meghosszabbításába május 22-ig, hogy időt adjon az ügylet lezárására.
Űr- és védelmi ipari megállapodást kötött a 4iG űripari leánycége és a Northrop Grumman kedden. A Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját. Az amerikai cég képviselői JD Vance alelnök delegációjával érkeztek Budapestre.
„Egyetlen külföldi ország sem avatkozhat be a magyar választásokba” – idézi a hírügynökség az ellenzéki Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Vance érkezése előtt kiadott közleményét.
Ugyanakkor a Tisza Párt és brüsszeli szövetségesei a Kijevvel való barátkozás közepette
- elfogadták, hogy a sem EU-, sem NATO-tag Ukrajna olajblokádot vont az EU- és NATO-tag Magyarország és Szlovákia felé,
- egyéb módokat is találnak a választási beavatkozásra, és alapos a gyanú, hogy homályos csatornákon keresztül finanszírozást is nyújtanak,
- Ukrajna a régió gázütőerének szállító Török Áramlat vezetéket folyamatosan megsemmisíteni igyekszik,
Megszólalt az egyik legfontosabb érintett vezető a kanizsai gázvezeték ügyében. Elmondása szerint a gázvezeték elleni akciót már nem elszigetelt incidensként kezelik, hanem célzott támadási kísérletként, a valódi célpontok pedig Magyarország és Szlovákia voltak, nem is Szerbia.
- miután az Európának gázt szállító Északi Áramlat vezetékeket már évekkel ezelőtt felrobbantotta.
A brüsszeli források nem is titkolják, és az európai hírportálok, mint a Politico, a választási kampányban sűrűn meg is írták, hogy Zelenszkij ukrán elnök brüsszeli és magyarországi szövetségeseivel együtt Orbán Viktor kormányának megbuktatására szövetkeztek. Magyar Péter mindezt nem tekinti beavatkozásnak a magyar választásba, a hírügynökségi jelentés pedig egy szót sem ejt róla.
Bejelentkezett egy új olajhatalom Magyarországhoz és a Molhoz: csak kérni kell, és küldik a szállítmányt – a horvátoknak kell átengedniük az Adria vezetéken
Egyelőre csak egy próbaszállítmányt küldött Magyarországra a KazMunayGas, de egy korábbi keretmegállapodásnak köszönhetően a Mol bármikor igényelhet újat . A kazah olaj szerepe felértékelődött az európai gazdaság számára, miután az iráni háború következtében megugrottak az energiarák. Az energiakrízis szele minden országot megérintett, így Magyarországot is, ráadásul a Barátság kőolajvezeték kiesésével is meg kell küzdenie. Sőt, a kazah olaj is azon az Adria kőolajvezetéken érkezhet hazánkba, amelyről komoly vita van a Mol és a horvát Janaf között.