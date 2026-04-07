Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Bloomberg: amerikai olajat vásárolhat Magyarország – JD Vance valami olyant is hozhatott Budapestre, amiért most mindenki sorban áll

Egy olyan eredménye is lehet az amerikai alelnök budapesti látogatásának, amire talán nem is gondoltunk volna. JD Vance Orbán Viktorhoz érkezett a magyar választás előtt néhány nappal, és a zsákjában valami olyant is hozhatott a magyaroknak, amiért óriási tülekedés van nemcsak Európában, hanem világszerte.
Pető Sándor
2026.04.07, 12:19
Frissítve: 2026.04.07, 13:23

A megfigyelők szerint egyértelműen a magyar választásnak és a Donald Trump amerikai elnök által támogatott Orbán Viktor magyar kormányfőnek van alapvető szerepe az amerikai alelnök kedden kezdődött látogatásának. A két csúcspolitikus megbeszélésein ugyanakkor elkerülhetetlenül szóba kerülnek biztonsági témák is. A mai politikában minden az energia körül forog, és amerikai hírügynökségi értesülés szerint JD Vance ebben a tekintetben sem üres kézzel érkezett.

JD Vance mást is hozott a magyaroknak Orbán Viktor támogatásán kívül a hírügynökségi jelentés szerint / Fotó: AFP

A Bloomberg a következőt jelenti megnevezetlen, de az ügyet jól ismerő forrására hivatkozva: Magyarország – azzal egy időben, hogy JD Vance alelnök kedden Budapestre látogat – megállapodást fog kötni arról, hogy amerikai olajat vásárol.

A Mol Nyrt. energiacég beleegyezik abba, hogy 500 ezer tonna olajat vásárol körülbelül 500 millió dollár értékben – mondta a forrás, aki a nem nyilvános információk miatt kérte neve elhallgatását. 

További részletek egyelőre nem ismertek. A Mol növelte az orosz olajvásárlásait, miután mind az Egyesült Államoktól, mind az Európai Uniótól mentességet kapott a szankciók alól – így tudja a Bloomberg.

Amerikai olaj Magyarországnak: más megvilágításba kerül Kijev és pajzshordozói olajblokádja is

Ukrajna azonban a magyar választás előtti időszakban lezárta a Közép-Európába orosz olajat szállító Barátság vezetéket, 

  • az Európai Unió nem avatkozott közbe hatékonyan,
  • a magyar ellenzék terveivel egybevág a magyarokat büntető kijevi lépés, 
  • a déli, tengeri szállítási útvonal használatát pedig a horvátok nehezítik meg.

Magyarország és Szlovákia nem véletlenül követeli Ukrajnától a szállítás visszaállítását, finomítóik csak részben képesek nem orosz olaj feldolgozására. De átalakítások nélküli is tudnak használni más eredetű olajat is. A fontos, hogy ez eljusson az adriai kikötőből a finomítókba. Az amerikai szállítás azt jelenti, hogy a horvátoknak Washington irányába kell magyarázkodniuk, ha délről is fenntartanák a Kijev által megvalósított, ki tudja hol kitervelt olajblokádot.

A megállapodást a hírügynökség értesülése szerint az alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján jelentik be. (Ennek megfelelően sem a Mol, sem a magyar kormány nem reagált a megkeresésre, és az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége nem kívánt nyilatkozni – írják).

JD Vance ajándéka: nem az első fejezet az amerikai–magyar energia-együttműködésben

Amennyiben a hír igaznak bizonyul, ez már nem az első fejezete Magyarország energiabiztonsági nyitottságának.

Orbán Viktor – amellett, hogy nem hajlandó a magyar gazdaság kárára lemondani az olcsó orosz energiáról – a hírügynökség emlékeztetője szerint a baráti Trump-adminisztrációval energetikai téren is kapcsolatokat épít (amint azt Brüsszel az előző, demokrata párti amerikai kormányzattal már jóval előbb megtette, az orosz energiáról lemondva az európai gazdaság kárára).

A Bloomberg összefoglalta a magyar–amerikai energia-együttműködés korábbi fő részleteit:

  1. Egy novemberi fehér házi találkozón Orbán vállalta, hogy öt év alatt 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázt vásárol.
  2. Ugyanakkor Budapest egy 114 millió dolláros szerződést kötött a Westinghouse Electric Co.-val, hogy nukleáris üzemanyagot szerezzen be a magyar atomerőmű számára. 
  3. A Trump-adminisztráció mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj vásárlására vonatkozó szankciók alól.
  4. A felek egy szándéknyilatkozatot is aláírtak arról, hogy Magyarország akár 10 kis moduláris reaktort vásárolhat egy olyan megállapodás keretében, amelynek értéke elérheti a 20 milliárd dollárt – közölte akkor az amerikai külügyminisztérium.
  • Az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik a Mol azon törekvésében is, hogy megvásárolja a Gazpromnyefty többségi részesedését a szankciók alatt álló szerbiai finomítóban, a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban. A Mol múlt hónapban közölte, hogy az Egyesült Államok beleegyezett a NIS-re vonatkozó szankciók alóli mentesség meghosszabbításába május 22-ig, hogy időt adjon az ügylet lezárására.

Itt van JD Vance látogatásának első eredménye: a műholdak Rolls Royce-át hozza el Magyarországra a 4iG és az Artemis II projektben részt vevő amerikai cég
Űr- és védelmi ipari megállapodást kötött a 4iG űripari leánycége és a Northrop Grumman kedden. A Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját. Az amerikai cég képviselői JD Vance alelnök delegációjával érkeztek Budapestre.

„Egyetlen külföldi ország sem avatkozhat be a magyar választásokba” – idézi a hírügynökség az ellenzéki Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Vance érkezése előtt kiadott közleményét.

Ugyanakkor a Tisza Párt és brüsszeli szövetségesei a Kijevvel való barátkozás közepette 

  • elfogadták, hogy a sem EU-, sem NATO-tag Ukrajna olajblokádot vont az EU- és NATO-tag Magyarország és Szlovákia felé,
  • egyéb módokat is találnak a választási beavatkozásra, és alapos a gyanú, hogy homályos csatornákon keresztül finanszírozást is nyújtanak,
  • Ukrajna a régió gázütőerének szállító Török Áramlat vezetéket folyamatosan megsemmisíteni igyekszik,

Nem akárki mondta ki: nem önmerénylet volt a szerb–magyar gázvezeték elleni terrortámadás – ez a két ország volt az igazi célpont
Megszólalt az egyik legfontosabb érintett vezető a kanizsai gázvezeték ügyében. Elmondása szerint a gázvezeték elleni akciót már nem elszigetelt incidensként kezelik, hanem célzott támadási kísérletként, a valódi célpontok pedig Magyarország és Szlovákia voltak, nem is Szerbia.

  •  miután az Európának gázt szállító Északi Áramlat vezetékeket már évekkel ezelőtt felrobbantotta. 

A brüsszeli források nem is titkolják, és az európai hírportálok, mint a Politico, a választási kampányban sűrűn meg is írták, hogy Zelenszkij ukrán elnök brüsszeli és magyarországi szövetségeseivel együtt Orbán Viktor kormányának megbuktatására szövetkeztek. Magyar Péter mindezt nem tekinti beavatkozásnak a magyar választásba, a hírügynökségi jelentés pedig egy szót sem ejt róla.

Bejelentkezett egy új olajhatalom Magyarországhoz és a Molhoz: csak kérni kell, és küldik a szállítmányt – a horvátoknak kell átengedniük az Adria vezetéken
Egyelőre csak egy próbaszállítmányt küldött Magyarországra a KazMunayGas, de egy korábbi keretmegállapodásnak köszönhetően a Mol bármikor igényelhet újat . A kazah olaj szerepe felértékelődött az európai gazdaság számára, miután az iráni háború következtében megugrottak az energiarák. Az energiakrízis szele minden országot megérintett, így Magyarországot is, ráadásul a Barátság kőolajvezeték kiesésével is meg kell küzdenie. Sőt, a kazah olaj is azon az Adria kőolajvezetéken érkezhet hazánkba, amelyről komoly vita van a Mol és a horvát Janaf között.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
