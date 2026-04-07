JD Vance kiállt Magyarország mellett: Európának Orbán Viktort kell követnie – „a magyar energiabiztonság példaértékű"

JD Vance amerikai alelnök szerint Orbán Viktor energiabiztonsági politikája példaértékű az Európai Unió számára: a politikus kiemelte, hogy a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentés, a védett üzemanyagárak bevezetése és az ellátás biztonságának megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a csökkentsék a nyomást a lakosságon.

JD Vance szerint Orbán Viktor energiapolitikája lehet a kiindulópont Európa más vezetőinek / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az alelnök keddi, budapesti látogatása egy újabb mérföldkő a magyar-amerikai szövetség megerősítésében: Vance Orbán Viktor társaságában több hivatalos eseményen is részt vesz, miközben az amerikai delegáció és a magyar kormány között fontos tárgyalások is zajlanak a gazdasági együttműködésről.

JD Vance: nem támadni, hanem követni kellene Magyarországot

Közös sajtótájékoztatójukon az amerikai alelnök többször is kiemelte Orbán Viktor és kormánya eddigi teljesítményét, a magyar gazdaság fellendítésétől a nemzetközi kapcsolatok megerősítésén át egészen a béketárgyalások elősegítéséig.

Egy területet azonban kifejezetten fontosnak tartott: az energiabiztonság fenntartása érdekében meghozott intézkedéseket, amelyek a jelenlegi globális válság idején óriási segítséget jelentettek a magyar családoknak és a vállalkozásoknak egyaránt.

Orbán Viktor élen járt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén, és az európai vezetőknek, akik az energiaválsággal küzdenek, csupán követniük kellett volna a magyar miniszterelnök példáját

– jelentette ki az alelnök. Véleménye szerint ugyanis a magyar kormány a nemzetközi energiaválságra gyorsan és átfogóan tudott reagálni, miközben a szomszédai félmunkát végeztek.

A hazai rezsicsökkentés és a védett üzemanyagárak fenntartása az egyik legfontosabb eszköz, amellyel reagáltak a válság hatásaira. Szakértők számításai szerint a rezsicsökkentés és az üzemanyagár‑védelem nélkül egy átlagos magyar család havi költségei most közel százezer forinttal lennének magasabbak.

Ezek az intézkedések nem pusztán egyszerű árstopok, hanem stratégiai eszközök az energiaárak stabilizálására a globális piaci feszültségek és a bekövetkező ellátási zavarok közepette. A kormány hangsúlyozta, hogy az intézkedések nélkül a lakossági energia- és üzemanyagköltségek jelentősen emelkednének, ami súlyos terhet jelentene a háztartásoknak.

Ennyibe kerülne az élet védett ár és rezsicsökkentés nélkül: hajmeresztő, mennyivel nőne a havi kiadása a magyar családoknak A meglévő intézkedések nélkül az energiaválság tönkretenné a magyarokat. Egy átlagos család ma több tízezer forintot spórol havonta a rezsicsökkentésnek és az árvédelemnek köszönhetően.

A kabinet továbbá makrogazdasági szinten is hangsúlyozza: az energiabiztonság megőrzése érdekében nem csak az árakat kell védeni, hanem a hazai energetikai szereplők stabilitását is. Ennek része az állami tulajdonú és erős piaci szereplők – mint az MVM és a MOL – szerepének és függetlenségének a megerősítése, amelyek a hozzájárulnak az energiaellátás kiszámíthatóságához és a válság hatásainak mérsékléséhez.