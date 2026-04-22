Kapitány István sutba vágja a statisztikákat: elárulta, mit tenne a Tisza Párt a magyar bérekkel

A statisztikai átlag nem tükrözi a mindennapi megélhetést – állítja Kapitány István, aki szerint a magyar bérek valós képe sokkal differenciáltabb. A politikus a KSH adataira hivatkozva azt hangsúlyozza, hogy a dolgozók jelentős része rosszabb anyagi helyzetbe került, így az új kormány kötelessége, hogy adó- és inflációcsökkentő lépéseket tegyenek.

Kapitány Isvtán szerint az átlagbér nem mutatja meg, hogyan élnek valójában a magyar dolgozók / Fotó: MARKOVSZKI / Kapitány István / Facebook

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági miniszter-jelöltje egy erősen kritikus hangvételű Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy a magyar bérekről kialakított kép félrevezető, ha kizárólag az átlagkereseti adatokat vesszük alapul. Szerinte ugyanis az átlagbér nem a valóságot tükrözi, hanem egy statisztikai konstrukciót, amelyben a magas jövedelmű vezetői fizetések ugyanúgy megjelennek, mint az alacsonyabb keresetek.

A bejegyzés központi állítása szerint az emberek nem átlagokból élnek, hanem abból a nettó jövedelemből, amely a hónap végén ténylegesen a rendelkezésükre áll.

Kapitány szerint ez a különbség különösen fontos akkor, amikor a megélhetési költségek és az infláció alakulását vizsgáljuk.

A politikus a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egyes elemzéseire is hivatkozott, amelyek szerint 2025-ben a főállású dolgozók mintegy 28 százaléka nettó reálbér-csökkenést tapasztalt. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók több mint egynegyede kevesebbet tudott vásárolni ugyanabból a fizetésből, mint egy évvel korábban.

A politikus véleménye szerint az átlagbér növekedése önmagában nem ad választ arra, hogy a társadalom nagy része hogyan él. A mediánbér és a reálbér mutatók szerinte pontosabb képet adnak, mert kevésbé torzítják a kimagasló jövedelmek.

Kapitány István sutba vágná a statisztikákat

A Tisza Párt miniszterjelöltje emellett gazdaságpolitikai javaslatokat is megfogalmazott. A Tisza Párt céljaként egy inflációt csökkentő és kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát jelölt meg, amely szerinte stabilabb pénzügyi környezetet teremtene a háztartások számára. Az érvelés szerint az infláció tartós mérséklése nélkül a nominális béremelkedés önmagában nem javítja érdemben az életszínvonalat.

A bejegyzés kitér az adórendszer átalakítására is. A javaslat szerint a minimálbér esetében 9 százalékos személyi jövedelemadó kulcsot vezetnének be, ami éves szinten több mint 240 ezer forintos többletjövedelmet jelentene az alacsony keresetűeknél.

A mediánbér alatti jövedelmi sávokban szintén csökkentett adóterhet alkalmaznának.

Számításai szerint

egy 420 ezer forintos bruttó bér esetén évi körülbelül 180 ezer forinttal;

500 ezer forintos bérnél mintegy 120 ezer forinttal;

míg 625 ezer forintos szinten nagyjából 60 ezer forinttal maradna több a munkavállalóknál.

A bejegyzés végkövetkeztetése szerint a gazdaságpolitikai vitákat nem az átlagok köré kell építeni, hanem arra, hogy a háztartások ténylegesen milyen jövedelemből és milyen vásárlóerővel élnek. A hangsúly így eltolódik a statisztikai mutatókról a mindennapi megélhetés szintjére, ahol a számok közvetlenül a fogyasztási lehetőségekben jelennek meg.