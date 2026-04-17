Lendületes maradt a keresetek növekedése, még mindig jelentős a plusz tavalyhoz képest
2026 februárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 725 500, a nettó átlagkereset 509 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 12,0, a reálkereset pedig 10,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 591 900, a nettó kereset mediánértéke 417 100 forintot ért el, 11,8, illetve 13,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki gyorstájékoztatójából.
Egy hónappal korábban, 2026 januárjában a teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak bruttó átlagkeresete 840 600, nettó átlagkeresete 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0 százalékkal, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Az átlageresetek januári kiugró emelkedéséhez hozzájárult a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (fegyverpénz) is, ami a bruttó átlagkereset növekedésből 18 százalékpontot magyaráz.
Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 725 500 forint volt, 9,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 509 200 forintot ért el, ez 12,0 százalékkal magasabb volt, mint 2025 februrjában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 691 300 forint volt, ami 10,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 500, a költségvetésben 703 400, a nonprofit szektorban 731 000 forintot tett ki, 9,4 és 11,4, illetve 11,1 százalékkal nőtt egy év alatt. A költségvetési és a nonprofit szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.
- A reálkereset 10,5 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,4 százalékos növekedése mellett.
- A bruttó mediánkereset 591 900 forintot ért el, ami 11,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
- A nettó kereset mediánértéke 417 100 forintot tett ki, ez 13,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
Megszólaltak az elemzők a friss kereset-adatok kapcsán
„A nemzetgazdaság bérfolyamatait a költségvetési szféra húzta felfelé februárban. A KSH 13,4 százalékos bruttó keresetemelkedést regisztrált, amely mögött a közszféra több szegmensét (pedagógusok, igazságügyi, vízügyi, önkormányzati dolgozók, köztisztviselők, szociális és kulturális szféra) érintő bérrendezések állnak” – írta kommentárjában Molnár Dániel. Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője kiemelte, hogy a versenyszféra esetében mérsékeltebb, 8,6 százalékos volt a béremelkedési ütem. Ez nagyságrendileg megfelel az elmúlt hónapokban tapasztaltaknak.
Várakozásaik szerint az idei év egészében, a bérként elszámolt fegyverpénz nyomán, kétszámjegyű, annak hatását kiszűrve ahhoz közeli bérdinamika várható. Ennek húzóereje februárhoz hasonlóan a költségvetési szféra lesz. Azzal számolnak, hogy az energiaárak emelkedése ellenére idén is érdemben infláció feletti bérfejlesztés mehet végbe, emiatt pedig a reálbérek emelkedésén keresztül továbbra is a fogyasztás lehet a növekedés legfontosabb motorja.