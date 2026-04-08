Deviza
EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68% EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 702,79 +2,18% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 986 -0,85% OTP39 080 +3,74% RICHTER12 440 +1,85% OPUS459,5 +0,98% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 956,45 +1,09% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 691,04 +3,16% BUX128 702,79 +2,18% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 986 -0,85% OTP39 080 +3,74% RICHTER12 440 +1,85% OPUS459,5 +0,98% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 956,45 +1,09% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 691,04 +3,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
vásárlás
Központi Statisztikai Hivatal
kiskereskedelem

Pörög a kiskereskedelem: februárban is bővült a forgalom, az üzemanyag és az online húzta a növekedést

Februárjában tovább erősödött a hazai kiskereskedelem: a forgalom volumene éves alapon 3,8 százalékkal nőtt, havi alapon is emelkedést mértek. A bővülést elsősorban a nem élelmiszer-kategóriák és az üzemanyag-eladások hajtották, miközben az online kereskedelem is lendületes maradt. Az év első két hónapjában összességében 3,6 százalékos növekedést regisztráltak.
VG
2026.04.08, 08:48
Frissítve: 2026.04.08, 09:41

Februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene – mind nyers, mind naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Mint írták, havi alapon, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,4 százalékos növekedést mértek.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem 5 százalékkal nőtt / Fotó: Shutterstock

A forgalom folyó áron 1484 milliárd forintot tett ki, amelynek közel fele, 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben realizálódott, míg 36 százalék a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százalék pedig az üzemanyagtöltő állomásokon keletkezett.

Nem élelmiszer és üzemanyag húzta a növekedést

A részletes adatok alapján a növekedés szerkezete vegyes képet mutat. Az élelmiszer-kiskereskedelem volumene 2,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a szektor 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek 4,1 százalékos bővülést értek el, miközben az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzletek forgalma 4,3 százalékkal csökkent.

Ezzel szemben a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,0 százalékkal nőtt. Kiemelkedő volt a használtcikk-üzletek teljesítménye, ahol 9,6 százalékos bővülést mértek, de jelentősen nőtt a textil-, ruházati és lábbeliüzletek forgalma is, 7,8 százalékkal. Az iparcikk jellegű vegyes üzletek 4,9, a könyv- és számítástechnikai boltok 2,6, a gyógyszer- és illatszerüzletek 2,5, míg a bútor- és műszakicikk-üzletek 2,0 százalékos növekedést értek el.

Az üzemanyag-kiskereskedelem továbbra is erős maradt, volumene 6,4 százalékkal bővült.

Online kereskedelem: közel 9 százalékos bővülés

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal nőtt, és már a teljes kiskereskedelmi forgalom 9,1 százalékát adja, ami tovább erősíti az online csatornák szerepét a hazai fogyasztásban.

A kiskereskedelmi statisztikákba nem tartozó gépjármű- és alkatrész-kereskedelem is dinamikusan bővült, volumene 8,2 százalékkal emelkedett.

Az év első két hónapjában, 2026. január–februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,6 százalékkal nőtt éves alapon. Ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 1,7, a nem élelmiszer-kategória 4,9, az üzemanyag-forgalom pedig 6,1 százalékkal bővült. A havi indexek alapján a kiskereskedelem növekedése az év elején is fennmaradt: januárban 3,5, februárban pedig 3,8 százalékos éves bővülést mértek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
