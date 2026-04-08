Pörög a kiskereskedelem: februárban is bővült a forgalom, az üzemanyag és az online húzta a növekedést

Februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene – mind nyers, mind naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Mint írták, havi alapon, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,4 százalékos növekedést mértek.

A forgalom folyó áron 1484 milliárd forintot tett ki, amelynek közel fele, 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben realizálódott, míg 36 százalék a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százalék pedig az üzemanyagtöltő állomásokon keletkezett.

Nem élelmiszer és üzemanyag húzta a növekedést

A részletes adatok alapján a növekedés szerkezete vegyes képet mutat. Az élelmiszer-kiskereskedelem volumene 2,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a szektor 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek 4,1 százalékos bővülést értek el, miközben az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzletek forgalma 4,3 százalékkal csökkent.

Ezzel szemben a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,0 százalékkal nőtt. Kiemelkedő volt a használtcikk-üzletek teljesítménye, ahol 9,6 százalékos bővülést mértek, de jelentősen nőtt a textil-, ruházati és lábbeliüzletek forgalma is, 7,8 százalékkal. Az iparcikk jellegű vegyes üzletek 4,9, a könyv- és számítástechnikai boltok 2,6, a gyógyszer- és illatszerüzletek 2,5, míg a bútor- és műszakicikk-üzletek 2,0 százalékos növekedést értek el.

Az üzemanyag-kiskereskedelem továbbra is erős maradt, volumene 6,4 százalékkal bővült.

Online kereskedelem: közel 9 százalékos bővülés

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal nőtt, és már a teljes kiskereskedelmi forgalom 9,1 százalékát adja, ami tovább erősíti az online csatornák szerepét a hazai fogyasztásban.

A kiskereskedelmi statisztikákba nem tartozó gépjármű- és alkatrész-kereskedelem is dinamikusan bővült, volumene 8,2 százalékkal emelkedett.

Az év első két hónapjában, 2026. január–februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,6 százalékkal nőtt éves alapon. Ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 1,7, a nem élelmiszer-kategória 4,9, az üzemanyag-forgalom pedig 6,1 százalékkal bővült. A havi indexek alapján a kiskereskedelem növekedése az év elején is fennmaradt: januárban 3,5, februárban pedig 3,8 százalékos éves bővülést mértek.