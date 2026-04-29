Magyarország új olajvezetéket épít, dühönghetnek a horvátok: óriási feladatot kap a Mol – száz kilométeren ássák a föld alá az acélcsöveket

Új, 157 millió eurós kőolajvezeték épül Magyarország és Szerbia között, amely alapjaiban alakíthatja át a térség energiaellátását. A projekt célja az ellátásbiztonság növelése és az eddigi egyoldalú beszerzési függőség csökkentése – írta a Déli Szemle.

Új szintre lép Magyarország és Szerbia energetikai együttműködése egy 157 millió euró értékű kőolajvezeték megépítésével. A projekt nemcsak két ország kapcsolatát erősíti, hanem az egész régió energiaellátására is hatással lehet.

A tervek szerint a vezeték a magyarországi hálózathoz csatlakozva érkezik Szerbiába, és a Vajdaságon keresztül halad egészen Újvidékig.

A szerbiai szakasz hossza mintegy 113 kilométer lesz, de a teljes infrastruktúra a védősávokkal együtt körülbelül 120 kilométeres korridort érint. A nyomvonal több települést is érint, köztük Horgost, Magyarkanizsát, Zentát, Adát, Óbecsét, Zsablyát és végül Újvidéket.

A rendszer műszaki paraméterei is jelentősek. A vezeték föld alatt fut majd, DN450 átmérőjű acélcsövekből épül, és akár 70 bar nyomáson képes működni. A szállítás folyamatos üzemben történik, a maximális éves kapacitás pedig elérheti az 5,5 millió tonnát. Ez a mennyiség illeszkedik a pancsovai finomító igényeihez, amely kulcsszerepet játszik Szerbia üzemanyag-ellátásában.

Újabb kőolajvezeték védi a régiót

A beruházás egyik legfontosabb oka az elmúlt évek tapasztalata. Szerbia eddig nagyrészt a horvátországi Adria-vezetéken keresztül jutott kőolajhoz, ami egyoldalú függőséget jelentett. Az európai uniós szankciók és a geopolitikai feszültségek azonban világossá tették, hogy ez komoly kockázat. Az új, Magyarország felől érkező kapcsolat alternatív útvonalat biztosít, és közvetett módon összeköti a szerb rendszert a Barátság kőolajvezetékkel is.

A projekt mögött komoly iparági szereplők állnak: a kivitelezésben részt vesz a magyar Mol és a szerb Transnafta is. A két ország már 2023-ban megállapodott a projektről, most pedig a megvalósítás szakaszába lép.

A kivitelezés előkészítése azonban nem teljesen zökkenőmentes. Szerbiában a tendereljárás jelenleg jogorvoslati folyamat miatt szünetel, ugyanakkor a szükséges engedélyek és műszaki dokumentációk már rendelkezésre állnak. A szerződések aláírását a nyárra várják, az építkezés pedig ősszel indulhat el.

Ha minden a tervek szerint halad, a vezeték 2027 végén vagy 2028-ban állhat teljes kapacitással üzembe.

Magyarország a beruházást kiemelt projektként kezeli, ami gyorsabb engedélyezést és gördülékenyebb kivitelezést tesz lehetővé, mivel a kormány hosszabb távon is kulcsszereplővé akarja tenni hazánkat a régiós energiaelosztásban.