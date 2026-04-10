Deviza
EUR/HUF377,22 +0,11% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF432,71 0% CHF/HUF408,16 +0,16% PLN/HUF88,87 +0,16% RON/HUF74,09 +0,13% CZK/HUF15,48 +0,14% EUR/HUF377,22 +0,11% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF432,71 0% CHF/HUF408,16 +0,16% PLN/HUF88,87 +0,16% RON/HUF74,09 +0,13% CZK/HUF15,48 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 799,17 +2,16% MTELEKOM2 264 +1,5% MOL4 002 -0,15% OTP40 480 +3,66% RICHTER12 650 +1,98% OPUS444 +3,15% ANY7 310 +1,5% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 +0,21% BUMIX8 921,3 +0,43% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 743,84 +1,58% BUX130 799,17 +2,16% MTELEKOM2 264 +1,5% MOL4 002 -0,15% OTP40 480 +3,66% RICHTER12 650 +1,98% OPUS444 +3,15% ANY7 310 +1,5% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 +0,21% BUMIX8 921,3 +0,43% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 743,84 +1,58%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kormány
család
költségvetés

Jönnek az új pénzeső intézkedések – több jut a családokra és a gazdaságra

A nehéz külső környezet ellenére is biztosított a fedezet a családokat és vállalkozásokat támogató programokra. A kormány a költségvetési stabilitás megőrzése mellett folytatja a béremeléseket és az adócsökkentéseket.
VG
2026.04.10, 12:46
Frissítve: 2026.04.10, 12:56

Magyarország pénzügyi helyzete stabil maradt, és a 2026-os költségvetés a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, valamint a háború elhúzódása ellenére is biztosítja a szükséges forrásokat a kormány kiemelt intézkedéseihez – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

család family kormány
A kormány a költségvetési stabilitás megőrzése mellett folytatja a béremeléseket és az adócsökkentéseket / Fotó: pics five / Shutterstock

A közlemény emlékeztet, hogy a költségvetés fedezetet nyújt többek között a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programra , a kedvezményes kkv-hitelekre, a közszféra béremeléseire, valamint a 13. és részben már a 14. havi nyugdíj kifizetésére. Emellett folytatódik a két- és háromgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, illetve a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a Demján Sándor Program is.

A kormány célja, hogy a költségvetési stabilitás fenntartása mellett folytassa az adócsökkentéseket, a béremeléseket és az infláció elleni intézkedéseket. A kabinet álláspontja szerint a forrásokat elsősorban a magyar családok és vállalkozások támogatására kell fordítani.

Ugyanakkor az államháztartás hiánya jelentős: 

2026 márciusának végéig a központi alrendszer 3420,4 milliárd forintos deficitet mutatott. 

Ezen belül a központi költségvetés hiánya 3242,6 milliárd forint volt, miközben az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet értek el, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt halmoztak fel.

Pozitívum, hogy az adó- és járulékbevételek 8,1 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan azonban a kiadások is emelkedtek, különösen a nyugdíjak és az egészségügyi ellátások területén. Március végéig nyugellátásokra és nyugdíjszerű juttatásokra összesen 2506,1 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 798,3 milliárd forintot fordítottak.

Március hónap különösen nagy hiányt hozott: egyetlen hónap alatt 1313,6 milliárd forintos deficit keletkezett, szemben az egy évvel korábbi 831,2 milliárd forinttal. A növekedés hátterében főként az otthonteremtési programok és az infrastruktúra-fejlesztések állnak.

A kiadási oldalon jelentős többletet okozott a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthon Start program támogatásainak kifizetése. Utóbbi esetében 2026 márciusában jelent meg először a költségvetésben az állami kamattámogatás költsége. Emellett az állami beruházások, különösen a közútfejlesztések is nagyobb forrásokat igényeltek.

Szintén jelentős tételt képviseltek az uniós kifizetések, amelyek közül mintegy 150 milliárd forintot tettek ki a gazdáknak nyújtott agrártámogatások.

Összességében a költségvetés egyszerre tükrözi a gazdaságélénkítő és társadalmi célú intézkedések fenntartását, valamint az ezekkel járó növekvő kiadási nyomást.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
