Véget ért a kormányülés, egyből kiderült valami fontos: Vitályos Eszter válaszolt arra a kérdésre, ami az összes újságírót a legjobban érdekelte

A Karmelita kolostorban tartott kormányülést követően Vitályos Eszter kormányszóvivő a Telexnek elmondta: ezen a héten nem tartanak Kormányinfót csütörtökön. Hozzátette, a döntés részleteiről később Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter ad majd bővebb tájékoztatást.

Nem számít példátlannak a Kormányinfó elmaradása, ugyanakkor minden ilyen döntés kiemelt figyelmet kap, mivel ez a fórum a kormányzati kommunikáció egyik legfontosabb csatornája. A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón a kabinet aktuális döntéseiről, intézkedéseiről és politikai álláspontjáról számolnak be, miközben az újságírók közvetlenül tehetnek fel kérdéseket a kormány tagjainak.

Lázár Jánossal kezdődött a Kormányinfó

A Kormányinfó intézménye a 2010-es évek közepén vált rendszeressé: a heti sajtótájékoztató formátumát Lázár János honosította meg Miniszterelnökséget vezető miniszterként 2015 körül. A gyakorlatot később utódai is fenntartották, így mára a Kormányinfó a magyar kormányzati kommunikáció állandó elemévé vált, amelyen jellemzően Gulyás Gergely és a kormányszóvivő számol be a legfontosabb döntésekről.