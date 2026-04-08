Még nincs vége: Budapestet még több közlekedési korlátozás béníthatja, a repülőtér is érintett

A BKK arra figyelmeztet, hogy érdemes korábban elindulni. A következő napokban jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani a fővárosban az amerikai delegáció miatt.
VG/MTI
2026.04.08, 15:15
Frissítve: 2026.04.08, 15:19

Jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani Budapesten JD Vance amerikai alelnök és delegációja miatt szerdán és csütörtökön. A lezárások több fő útvonalat érintenek, és a reptéri közlekedést is komolyan megzavarhatják.

20250701-_SSC9064 közlekedési korlátozások
A következő két napban több helyen is közlekedési korlátozásokra kell számítani a fővárosban / Fotó: Csudai Sándor

Komoly fennakadásokra kell készülni a fővárosban a következő napokban, miután a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentette: az amerikai delegáció közlekedése miatt több fontos útvonalon ideiglenes lezárásokat vezetnek be.

Hol kell közlekedési korlátozásokra számítani?

A korlátozások már szerdán elkezdődnek, és elsősorban a budai oldalt érintik. A lezárások a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út tengely mentén várhatók. Ez a szakasz a város egyik legforgalmasabb útvonala, így már kisebb korlátozások is gyorsan torlódásokat okozhatnak.

A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak ez az útvonal érintett: a belvárosban egész nap kisebb, időszakos lezárásokra kell számítani. 

Ezek kiszámíthatatlanabbak lehetnek, ami tovább nehezíti a közlekedést mind az autósok, mind a tömegközlekedést használók számára.

Fontos ugyanakkor, hogy a jelenlegi információk szerint szerdán a repülőtér környékén még nem kell korlátozásokra számítani. A helyzet azonban csütörtökön jócskán megváltozik.

Csütörtökön ugyanis már a repülőtér térsége kerül a lezárások középpontjába. A korlátozások nemcsak az autós forgalmat érintik, hanem a tömegközlekedést is. A reptérre közlekedő 100E és 200E autóbuszjáratokat akár 30-40 percre is megállíthatják. Ez idő alatt gyakorlatilag lehetetlenné válhat a repülőtér megközelítése.

Ez különösen azoknak jelenthet komoly problémát, akik járatot szeretnének elérni. A BKK ezért egyértelműen azt javasolja: 

mindenki a megszokottnál jóval korábban induljon el, aki csütörtökön a repülőtérre tart.

A szakemberek szerint az ilyen jellegű lezárásoknál nemcsak a közvetlenül érintett szakaszokon alakul ki torlódás. A forgalom átterelődése miatt a környező utcákban is gyorsan bedugulhat a közlekedés, így akár jóval nagyobb területen lehet érezni a hatásokat.

A részletes, folyamatosan frissülő információkat a rendőrség hivatalos oldalán teszik közzé. Az autósoknak és az utazóknak ezért érdemes indulás előtt tájékozódniuk, és alternatív útvonalakat tervezniük.

Váratlan bejelentés: JD Vance alelnök egy nappal többet marad, mint tervezték

Az amerikai alelnök maradása miatt továbbra is lezárások lesznek Budapesten. JD Vance budapesti tartózkodása alatt Orbán Viktorral a magyar–amerikai együttműködés további erősítéséről is tárgyalt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu