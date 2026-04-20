A legtöbb étterem itt bukik el: az ország egyik legjobb séfje elmondta, hol – üzleti szemlélet nélkül nincs siker a konyhában

Ma már nem elég jól főzni: ha egy séf nem érti a számokat, előbb-utóbb falba ütközik – mondta Krausz Gábor a Világgazdaságnak adott interjújában. A séffel a Coca-Cola Tedd finomabbá az étkezéseket című kampányeseményén beszélgettünk arról, hogy

milyen gazdasági szemlélet szükséges ma a vendéglátásban,

mi a legnagyobb kihívás az éttermek működtetésében,

és mennyiben változtak meg a vendégek elvárásai az elmúlt években.

Krausz Gábor: a magyar vendég ma sokkal tájékozottabb, mint tíz éve / Fotó: Coca-Cola

Nem elég ma már jó séfnek lenni, egy étteremvezetőnek szinte gazdasági szakemberré is kell válnia. Ön ezt mennyire érzi így?

Abszolút így van, és ezt nem is lehet megkerülni. Én magam is megtanultam, hogy a konyhában jól főzni önmagában kevés. Ha nem érted, mi történik a számok szintjén, előbb-utóbb falba ütközöl. Ma már alapelvárás, hogy egy séf – különösen vezető pozícióban – értse a food cost működését, lássa a szezonalitás gazdasági hatásait, és tudja, hogyan csapódik le egy rossz beszerzési döntés a hónap végén. A balatoni szállodaláncnál, ahol dolgozom, ez hatványozottan igaz: nem egyetlen étteremről, hanem több egységről, ráadásul több országban működő rendszerről beszélünk. Itt már nem lehet ösztönből dolgozni.

Mi ma a legnagyobb kihívás egy étterem működtetésében Magyarországon? Mi változott az elmúlt években?

A munkaerő. Ez most az első, a második és a harmadik is. Amit mi, séfek kitalálunk, azt sokszor egyszerűen nincs, aki megvalósítsa megfelelő szinten. Ez a helyzet ma jóval nehezebb, mint tíz-húsz évvel ezelőtt volt.

A vendéglátás fizikailag és mentálisan is rendkívül megterhelő, a fiatalok pedig egyre kevésbé vállalják ezt.

Emellett az alapanyagköltségek emelkedése is komoly tényező, de ha rangsorolni kell, a munkaerőkérdés messze a legnagyobb probléma.

Melyek azok a területek, amelyekre ma a leginkább figyelnie kell egy séfnek?

A food cost az alap, ezt nem lehet elengedni. De a legtöbb hiba valójában a beszerzésnél történik: ott, ahol nem gondoljuk végig, mit rendelünk, mennyit rendelünk, és mit tudunk ténylegesen felhasználni. A pazarlás az egyik legnagyobb, mégis sokszor láthatatlan költség egy konyhában. Én mindig azt mondom a csapatomnak, hogy az alapanyagot tisztelni kell. Ez nemcsak etikai kérdés, hanem nagyon is gazdasági. Ha megtanulod teljes egészében felhasználni, az egyszerre javítja a minőséget és csökkenti a veszteséget. A vendég pedig megérzi, ha valódi érték van az étel mögött – és hajlandó is megfizetni.