Új lendületet kaptak a lakásárak, de nő a vevők mozgástere is

Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése Magyarországon: az ingatlan.com lakásárindexe szerint országos szinten havi összevetésben 2 százalékkal nőttek az árak, ami érdemi élénkülést jelent a februári 0,8 százalékos ütemhez képest.

A vidéki lakásárak felzárkóznak a fővárosiakhoz

A fővárosban a februári minimális csökkenést 1,1 százalékos drágulás váltotta, az éves adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a lakásdrágulás tempója a fővároson kívül erőteljesebb, mint Budapesten.

Országosan az éves lakásár-emelkedés márciusban 15,8 százalék volt a februári 15,6 százalék után, Budapesten viszont a februári 14,6 százalékos éves ütem 13,7 százalékra mérséklődött.

„A budapesti lassulás mögött két fontos tényező áll. Egyrészt a fővárosban jóval magasabb árszintről indul a piac, ezért ugyanakkora nominális drágulás százalékosan kisebb növekedést jelent, mint az olcsóbb térségekben. Másrészt a budapesti drágulást továbbra is fékezi az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja is” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakértő szerint ezt alátámasztja, hogy a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára Budapesten április elején 1,43 millió forintot tett ki, ami 1,2 százalékos emelkedést jelent március elejéhez képest. A használt társasházi lakásoknál ugyanakkor az 1,5 millió forintos négyzetméterár hónapok óta stagnál, ezt a szintet ugyanis már tavaly november közepén elérte a piac.

Budapesten kívül ezzel szemben az ingatlanok jellemzően jóval olcsóbbak, így az 1,5 millió forintos árplafon nem jelent érdemi korlátot a további drágulásnak.

A régiós adatok jelentős különbségeket mutatnak az ingatlan.com árindexe szerint. Márciusban havi alapon Dél-Dunántúlon 4,6 százalékos, Észak-Alföldön 3,7 százalékos, míg Dél-Alföldön 2,1 százalékos emelkedést mért az ingatlan.com lakásárindexe. Közép-Dunántúlon ugyanakkor 0,2 százalékos havi csökkenés következett be.

Éves összevetésben Dél-Alföldön 20,2 százalékos, Pest vármegyében 17,3 százalékos, Észak-Magyarországon pedig 16,3 százalékos drágulás látható, ami szintén azt jelzi, hogy a fővároson kívüli piacok több térségben is gyorsabb ütemet diktálnak.

Itt található a legtöbb eladó ingatlan

Az ingatlanportál adatai szerint április elején a fővároson belül a választékot nézve

a XIII. kerület áll az helyen, ahol közel 3900 eladó lakóingatlan mellett a medián négyzetméterár 1,65 millió forint. Ezt követi a II. kerület 2416 ingatlannal és 1,7 milliós mediánnal. A harmadik a több mint 2239 darabos kínálatot nyújtó VII. kerület, ahol 1,5 millió forint a középérték. Majd holtversenyben a III. és a VI. kerület több mint 2200 hirdetéssel, előbbiben közel 1,4 milliós, utóbbi 1,6 milliós mediánnal számolhatnak az érdeklődők.

A vidéki nagyvárosok közül

Debrecenben található a legnagyobb kínálat, ahol 4133 eladó lakóingatlan mellett a medián négyzetméterár alig több mint 1 millió forint. Pécs a következő több mint 3600-as kínálattal, a négyzetméterár pedig 903 ezer forintnál jár. Szeged 2659 lakóingatlant hirdetnek eladásra 962 ezres medián mellett, majd Nyíregyháza következik több mint 2100 darabos kínálatával, utóbbi városban 786 ezer forint a négyzetméterárak mediánja.

A legolcsóbb vármegyeszékhely Salgótarján, ahol a 325 ezres átlagos négyzetméterárszint a budapesti átlag negyedét teszi ki.

Bővül a kínálat, a kereslet havi és éves összevetésben is csökken

A következő időszak nagy kérdése, hogy a kínálat bővülése mennyire fékezheti be az árnövekedést, különösen a nagyvárosi piacokon.