Egyre többen vesznek fel jelzáloghitelt, gyorsabban kelnek el a lakások

Kettős kép rajzolódik ki a hazai lakáspiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. Bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 végén látott korrekciót, ugyanakkor az új egyensúly még nem alakult ki teljesen – írja a Duna House a friss elemzésében.

A negyedév meghatározó időszaka a március volt, amikor az év eleji visszafogottabb hónapok után jelentősen nőtt a forgalom.

A több mint 11,5 ezer adásvétel nemcsak havi összevetésben jelent erősödést, hanem megközelíti a tavalyi kiugró szinteket is.

A bővülés mögött azonban nem a kereslet általános élénkülése áll. A vevői keresletindex 73 ponton áll, ami az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb értéke. A forgalom növekedését inkább az magyarázza, hogy a piacon megjelenő vevők gyorsabban döntöttek, amit a kedvezőbb alkuhelyzet és a szélesebb kínálat is segített.

A lakásvásárlók egy nagyobb összeget és egyre hosszabb távra vesznek fel jelzáloghitelként

A finanszírozás továbbra is nagy szerepet játszik a piaci folyamatokban.

A jelzáloghitelezés volumene éves szinten jócskán megnőtt, mint ahogy az átlagos hitelösszeg is emelkedett.

A támogatott konstrukciók – különösen a CSOK Plusz – súlya tovább erősödött, a hitelek esetében pedig a hosszabb, jellemzően 25 éves futamidők váltak meghatározóvá. Mindez stabil hátteret ad a keresletnek, amelynek szerkezete egy év alatt teljesen átalakult: az Otthon Start program hatására nőtt az első lakásukat vásárlók aránya, a befektetők aktivitása pedig csökkent.

Beindult az áremelkedés az ingatlanpiacon

Az árak alakulása szintén fordulatra utal. Országos szinten mind nominál-, mind reálértéken emelkedtek az árindexek, vagyis az inflációt meghaladó drágulás ismét megjelent a piacon. A növekedés azonban területenként eltérő.

Kelet-Magyarországon kifejezetten erős áremelkedés látható, míg Budapesten inkább stagnálás vagy enyhe korrekció figyelhető meg.

A fővárosban ez részben azzal magyarázható, hogy az árak korábban magas szintre kerültek, miközben a kereslet egyre inkább a fiatalabb, árérzékenyebb vevők felé tolódik.