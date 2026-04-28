Visszataláltak kedvenc befektetésükhöz a magyarok: március eleje óta nem látott mértékben vettek állampapírt

Március eleje óta nem voltak ennyire kapósak a lakossági állampapírok, mint az elmúlt héten, amikor az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint 94,11 milliárd forintot tett ki a bruttó értékesítés, szemben az egy héttel korábbi 59 milliárd forintos értékkel. A geopolitikai bizonytalanság közepette az állampapírok által kínált kockázatmentes hozam felértékelődik, még ha az reálértékben mérséklődhet is a kibontakozó energiaválság keltette inflációs kockázatok miatt. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi adatai mindenesetre még nem tanúskodtak a drágulási ütem megugrásáról és a forint utóbbi hetekben tanúsított ereje is gátat szabhat az árak emelkedésének.

A lakossági állampapírok forgalma kezd visszatérni az iráni háború kitörése előtti szintekhez

Ez azt jelenti, hogy idén már közel bruttó 1500 milliárd forintért adott el lakossági állampapírt az ÁKK, amiből több mint 850 milliárd forintot az ötéves, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír tett ki, noha

A magyar állampapírok iránt ugyanakkor az intézményi piacon élénkült a kereslet, ami úgy tűnik, elérte a háztartásokat is.

Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok