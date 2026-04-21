Nem rohantak állampapírt venni a magyarok a választás után
A lakossági állampapírok piacán nem hozott akkora fordulatot a választási eredmény, mint az intézményi piacon. A kereslet elmozdult az iráni háború hullámai keltette mélypontról, de továbbra is meglehetősen lanyha maradt, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint a múlt héten a bruttó értékesítés 59 milliárd forintot tett ki, szemben az idei évet jellemző heti 87 milliárd forintos átlaggal.
A korábban rendkívül népszerű befektetés iránti lelkesedés visszaesése némileg érthető, hiszen például a kockázatosabb tőzsdei befektetések kiváló eredményeket produkáltak a magyar piacon a múlt héten. Azonban továbbra is lehetnek előnyei a kockázatmentes hozamot biztosító lakossági állampapíroknak, hiszen a geopolitikai bizonytalanság továbbra is nagy, miközben a kínált kamatok magasnak mondhatók. Ezt bizonyítja némiképp, hogy
összességében idén már közel bruttó 1400 milliárd forintért vásároltak lakossági állampapírokat a magyarok.
Az alacsonyabb kereslet mögött az is állhat, hogy vannak, akik a később kibocsátandó magyar állampapírokon a mostaninál magasabb kamatokra számítanak.
- Az iráni konfliktus általában is az európai kamatok emelkedéséhez vezethet,
- belföldön pedig nem ismertek a felálló új kormány költségvetési tervei. Az utóbbiak nagyobb állampapír-kibocsátáshoz is vezethetnek, akkor pedig vélhetően magasabb kamat kifizetésére kényszerülhet az állam.
Ez volt a lakossági állampapírok toplistája
- Továbbra is az özéves futamidejű, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír a legnépszerűbb a magyarok körében, a múlt héten 35,62 milliárd forint értékben fogyott belőle, jóval több az egy héttel korábbi 25,22 milliárd forintos értéknél.
- Ugyanakkor a lépcsőzetesen, 6,5 százaléktól 7,5 százalékig emelkedő kamatozású, szintén ötéves futamidejű Magyar Állampapír Plusz kamatozása csökkent: a múlt heti 13,14 milliárd forintos kereslet elmarad az egy héttel korábbi 14,71 milliárd forinttól.
- Szintén csökkent a harmadik legnépszerűbb lakossági állampapír, a Kincstári Takarékjegy népszerűsége, abból mindössze 7,96 milliárd forint kelt el. Az egy- vagy kétéves futamidejű, 5,5 vagy 6 százalékos kamatot kínáló, postán kapható értékpapírból egy héttel korábban még 8,99 milliárd forintot értékesített az ÁKK.
- A változó kamatozású, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez kötött Bónusz Magyar Állampapír és az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír népszerűsége ugyancsak csökkent, a két sorozat értékesítése együtt sem érte el a 2 milliárd forintot.