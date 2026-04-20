Újabb állomásához érkezett az egyik legnagyobb magyarországi közlekedésfejlesztési beruházás

Folyamatosan haladnak a pályahíd szélesítési és építési munkálatai az M1-es autópályán Bicske térségében – derült ki a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. posztjából. A sztráda bővítését célzó átfogó beruházásban ezúttal a Csabdi és Bicske közötti földutat átívelő híd fejlesztéséről tájékoztattak friss fotókkal a Facebook-oldalukon – számolt be róla az Origo.

Új forgalmi rend az M1-esen

A beruházó beszámolója szerint a kivitelezők már a támaszok zsaluzási munkálatait végzik a bicskei autópálya-csomóponttól mintegy egy kilométerre (Budapest irányában) található hídon.

A 78 kilométeren kétszer sávra plusz ITS sávszélességre bővülő autópályán 72 hidat és felüljárót építenek át, vagy létesítenek újat

– teszi hozzá a Magyar Építők cikke.

A posztból az is kiderül, április 15-én új forgalmi rend lépett életbe Bicske térségében, aminek köszönhetően dinamikusabbá válhat a közlekedés. A forgalmi rend változásairól, a zárásokról a megszokott módon minden alkalommal tájékoztat az MKIF információs csoportjában, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat ezen a linken keresztül.