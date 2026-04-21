Magyar euró: van valami, amiről Magyar Péter elfelejtett beszélni, amikor bemondta a 2030-as dátumot – pedig ha ezt közli, simán elbukja a választást

Az inflációs cél teljesítése nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen. Az elmúlt hónapok megmutatták, hogy a magyar infláció megfelelő monetáris politika esetén tud alacsony lenni – még ha ebben szerepe van az árrésstopnak is, ami nem biztos, hogy hosszú távon velünk marad. Az alacsony inflációhoz tehát (azonkívül, hogy ne legyen például energiaársokk) kell, hogy a forint stabil legyen, az inflációs várakozások alacsonyak maradjanak, és a vállalatok profitéhsége se vigye felfelé az inflációt.

Nehéz lehet a hosszú hozamok lejjebb hozása is – itt a GDP-arányos államadósság csökkentése mindenképpen segíthet, de az euró melletti elköteleződés talán már önmagában lejjebb hozza a hozamokat. Fontos a nagyobb fiskális átláthatóság és hitelesség, illetve hosszú távon is alacsony infláció. A hosszú hozamokat meghatározza az ország kockázati megítélése is – ez a választást követően sokat javult, mérséklődtek is a hosszú hozamok, de még így is magasabb. Itt viszont olyan sokat már nem kellene faragni, a jelenlegi 6 százalék körüli szinthez képest nagyjából 100-150 bázispontnyit. A magyar 10 éves hozam egy hónapja volt még 7,7 százalék is, azaz a mainál érdemben magasabb.

Magyarország nem érett az euróra

Az Orbán-kormánynak lett volna lehetősége 16 év alatt, hogy bevezesse az eurót, mégsem tette. Ennek egyszerű oka, hogy számtalan negatív példa van, amelyek azt mutatják, hogy az euróövezethez való csatlakozás után a felzárkózás elakad. A leggyakrabban Görögországot és Szlovákia szokás emlegetni, ahol bő tíz-tizenöt éve nem látni érdemi növekedést. Érdekesség, hogy a 2010-es évek elején még Orbán Viktor sem vetette el az euró ötletét, amit egy 90-95 százalékos uniós fejlettségi szintnél tartott elképzelhetőnek, az utóbbi években azonban letett róla.

Lengyelország a legjobb példa, hogy a gazdasági felzárkózás nem függ az eurótól. Közép-Európa vezető gazdasága tavaly vásárlóerő-paritáson számolva az uniós átlag 81 százalékán állt, ennek ellenére nem sok jel utal arra, hogy a közeljövőben belépne az euróövezetbe.

Pláne, hogy évek óta nagyon magas hiány mellett működik a lengyel gazdaság, és az adósságrátája is már a kritikus 60 százalékos szintnél van. Regős arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós csatlakozásunkkor vállaltuk az euró bevezetését, még ha nem is konkrét határidővel.

Az euró nem világmegváltó, de nem is a patás ördög, nem oldja meg minden problémánkat, bár az is igaz, hogy sok mindenen segít

– mondta. Felidézte, hogy ha csak az elmúlt éveket nézzük: a 2022–23-as infláció biztosan kisebb lett volna, ha eurót használunk, hiszen abban nagy szerepe volt a gyenge forintnak. Ugyanakkor hátrány lett volna, hogy igen jelentős negatív reálkamat alakult volna ki (a monetáris politika nem tud igazodni az egyes országok helyzetéhez, amint az a balti országok példáján is látható volt), ami a megtakarítóknak óriási veszteség lett volna. Persze ezek a hatások most, egy fegyelmezett monetáris politika korában már kevésbé jelentősek.