Magyar gazdaság: csütörtökön kiderül, hogy mennyire pörgette fel a GDP-növekedést a választások előtti hurráoptimizmus

Csütörtökön közli a Központi Statisztikai Hivatal az idei első negyedéves GDP-adatokat, amelyek alapján újabb képet kaphatunk a magyar gazdaság állapotáról. Az elmúlt három év teljesítménye finoman szólva sem volt szívderítő, előbb az energiaválság, később a beszakadó belső fogyasztás, majd 2024 óta a német gazdaság és a külső konjunktúra földbeállása rontotta le a hazai növekedési várakozásokat.

A Világgazdaság által megkérdezett elemzők szerint az idei első negyedévben talán bíztató hírek érkeznek a magyar gazdaságból: a konszenzus szerint az előző év azonos időszakához képest 1,0 százalékkal, míg a tavalyi utolsó negyedévhez viszonyítva 0,5 százalékkal emelkedhetett a GDP. Ez ugyanakkor még továbbra sem utal erőteljes bővülésre, 2022 harmadik negyedéve óta egyszer sem volt 2 százalék fölött a hazai növekedés üteme. Azóta tehát lényegében stagnál a magyar gazdaság, leszámítva egy-két erősebb negyedévet, nem mutatott érdemi dinamikát.

"A választások előtti negyedévekben jellemzően pozitív meglepetés szokott születni a gazdasági teljesítményben. Ezúttal is minden adott hozzá a rendelkezésre álló jövedelmek növekedésének köszönhetően" – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki a piaci konszenzushoz képest viszonylat optimistábban látja a képet, ezért negyedéves alapon 1,6 százalékos felpattanást vár. Szerinte az első két hónap kiskereskedelmi adatai is arra utalnak, hogy a reálbér jelentősebb, 10 százalékos növekedése összhangban lehet a fogyasztás dinamizmusával.

Virovácz Péter szavait alátámasztják a hangulatindexek is. A GKI konjunktúraindexe áprilisban két éves csúcsára emelkedett, ráadásul a lakosság az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét erősen javulónak értékelte, ami öt éve nem volt ilyen magas.

Az ING Bank elemzője szerint ágazati szinten egyértelműen a szolgáltatószektor lehetett a húzóterület, vagyis ebben nem igazán látunk majd változást az előző negyedévekhez képest.