Háború ide vagy oda: erőre kapott a magyar gazdaság
A nemzetközi bizonytalanságok – köztük az iráni konfliktus – ellenére is kedvezőbb képet mutat a magyar gazdaság rövid távú teljesítménye. Az MBH friss makrogazdasági kitekintője szerint az infláció látványosan mérséklődött, a fogyasztás fokozatosan élénkül, miközben az állami támogatások érdemben segítik a gazdaság stabilizálását.
Infláció: a vártnál gyorsabb fékeződés
Kellemes meglepetést hozott a márciusi inflációs adat:
éves alapon mindössze 1,8 százalékos drágulást mértek, ami nemcsak a várakozásoknál kedvezőbb, hanem a jegybanki toleranciasáv alatt maradt.
Ez azt jelzi, hogy a korábbi inflációs sokk után a gazdaság alkalmazkodása sikeres, és az árstabilitás felé vezető pálya kézzelfoghatóvá vált. Bár az év során várható némi emelkedés, az éves átlag így is mérsékelt, 3,4 százalék körül alakulhat.
Fogyasztás: visszatér a lakossági bizalom
A kiskereskedelmi forgalom már februárban is növekedni tudott, havi alapon 0,4 százalékkal bővült, ami a lakossági kereslet fokozatos erősödését jelzi. A bővülés mögött egyértelműen megjelennek az állami intézkedések hatásai is:
a lakossági transzferek és célzott támogatások stabil keresletet biztosítanak, ami a következő hónapokban tovább erősödhet.
Állami programok: aktív gazdaságélénkítés
A költségvetési adatok jól mutatják, hogy az állam aktívan támogatja a gazdaságot.
A kiadások növekedése mögött többek között a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthon Start program áll, amelyek közvetlenül a háztartásokhoz juttatnak forrásokat.
Ezek a programok nemcsak a lakossági életszínvonalat javítják, hanem a gazdasági növekedést is élénkítik, különösen az építőipar és a kapcsolódó ágazatok számára.
Ipar: átmeneti megtorpanás után jöhet a fordulat
Bár februárban az ipari teljesítmény visszaesett, a kép nem egyértelműen negatív. Egyes kulcsterületek – például az elektronikai és villamos berendezések gyártása – már bővülést mutatnak, ami a szerkezetváltás jele lehet. A részletes adatok és a rendelésállományok alakulása alapján a következő hónapokban javulás is elképzelhető, különösen ha a külső kereslet erősödik.
Nemzetközi környezet: enyhülő feszültségek, javuló kilátások
A globális helyzet ugyan továbbra is bizonytalan, de a tűzszüneti megállapodás és az olajárak csökkenése kedvező hatással volt a piacokra.
A dollár gyengülése a feltörekvő devizák – így a forint – számára is támogató környezetet teremtett. Ez a stabilizálódó külső háttér hozzájárulhat a hazai gazdaság egyensúlyának megőrzéséhez.
Magyar gazdaság: stabil alapok, gyorsuló növekedés előtt
A jelenlegi előrejelzések szerint 2026-ban 1,6 százalékos gazdasági növekedés várható, amely 2027-re már 3 százalék fölé gyorsulhat.
A pálya tehát egyértelmű:
- az infláció visszaszorult,
- a fogyasztás élénkül,
- az állami programok támogatják a gazdaságot
- és a külső környezet is javuló jeleket mutat.
Mindez arra utal, hogy a magyar gazdaság a nehéz külső körülmények ellenére is stabil alapokon áll, és fokozatosan egy erősebb növekedési szakasz felé halad.