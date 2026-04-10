Háború ide vagy oda: erőre kapott a magyar gazdaság

A nemzetközi bizonytalanságok – köztük az iráni konfliktus – ellenére is kedvezőbb képet mutat a magyar gazdaság rövid távú teljesítménye. Az MBH friss makrogazdasági kitekintője szerint az infláció látványosan mérséklődött, a fogyasztás fokozatosan élénkül, miközben az állami támogatások érdemben segítik a gazdaság stabilizálását.

Infláció: a vártnál gyorsabb fékeződés

Kellemes meglepetést hozott a márciusi inflációs adat:

éves alapon mindössze 1,8 százalékos drágulást mértek, ami nemcsak a várakozásoknál kedvezőbb, hanem a jegybanki toleranciasáv alatt maradt.

Ez azt jelzi, hogy a korábbi inflációs sokk után a gazdaság alkalmazkodása sikeres, és az árstabilitás felé vezető pálya kézzelfoghatóvá vált. Bár az év során várható némi emelkedés, az éves átlag így is mérsékelt, 3,4 százalék körül alakulhat.

Fogyasztás: visszatér a lakossági bizalom

A kiskereskedelmi forgalom már februárban is növekedni tudott, havi alapon 0,4 százalékkal bővült, ami a lakossági kereslet fokozatos erősödését jelzi. A bővülés mögött egyértelműen megjelennek az állami intézkedések hatásai is:

a lakossági transzferek és célzott támogatások stabil keresletet biztosítanak, ami a következő hónapokban tovább erősödhet.

Állami programok: aktív gazdaságélénkítés

A költségvetési adatok jól mutatják, hogy az állam aktívan támogatja a gazdaságot.

A kiadások növekedése mögött többek között a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthon Start program áll, amelyek közvetlenül a háztartásokhoz juttatnak forrásokat.

Ezek a programok nemcsak a lakossági életszínvonalat javítják, hanem a gazdasági növekedést is élénkítik, különösen az építőipar és a kapcsolódó ágazatok számára.

Ipar: átmeneti megtorpanás után jöhet a fordulat

Bár februárban az ipari teljesítmény visszaesett, a kép nem egyértelműen negatív. Egyes kulcsterületek – például az elektronikai és villamos berendezések gyártása – már bővülést mutatnak, ami a szerkezetváltás jele lehet. A részletes adatok és a rendelésállományok alakulása alapján a következő hónapokban javulás is elképzelhető, különösen ha a külső kereslet erősödik.