"Keleti szél fúj, de nyugati hajóban evezünk" – ezzel a mondattal hirdette meg a keleti nyitás politikáját Orbán Viktor miniszterelnök 2010-ben, a hatalomra jutását követően. Bár azóta rengeteg kritika érte a leköszönő kormányfő szuverén gazdaságpolitikájának irányvonalát, az élet sok szempontból őt igazolta. Ez még akkor is így van, ha a magyar gazdaság nem minden elemében sikerült a keleti nyitás.

Magyar gazdaság: ez lesz a Tisza-kormány 10 millió dolláros kérdése, amire ha nem tud választ adni, nagyon csúnya bukás lehet a vége Fotó: Csapó Balázs

Egy biztos, ma már nagyságrendileg nagyobb szeletet hasít ki Kína a világgazdaságból, mint 16 évvel ezelőtt. Elég csak a hétköznapi életben egyre többször elénk kerülő kínai termékekre gondolni, amelyek már nem olcsó, kacat kategóriába tartoznak. Ami elképzelhetetlen volt még bő évtizede, hogy egyszer majd kifejezetten jó minőségű kínai autókat vagy telefonokat fogunk vásárolni, az ma már valóság. Ezzel szemben olyan korábban dinamikusan hitt gazdaságok, mint a német, strukturális válsággal néznek szembe, aminek következménye, hogy a német termékek egyre silányabb minőséget képviselnek.

Pont ez az ami leginkább kihívás elé állítja a magyar gazdaságot, amely 2023 óta eltelt időszakban nem volt képes érdemi növekedésre, helyette sokkal inkább befagyott állapotban van. Az okok sokrétűek, legyen szó az akadozó uniós forrásokról, a magas kamatkörnyezetről, a földbe álló beruházásokról, mindenesetre a legfontosabb tényező, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, az a magyar gazdaság exportfüggősége.

Magyarország ugyanis egy kis, nyitott exportra termelő ország, ahol a GDP 80 százaléka származik a kivitelből. Ez a régióban is rendkívül magas aránynak számít, ami azért probléma, mert ha a külső konjunktúra enyhül, vagy bármilyen bármilyen geopolitikai konfliktus van a világban, amelyekből manapság van bőven, akkor a magyar vállalatok a csökkenő megrendelésállományban azt azonnal megérzik. Összehasonítva Lengyelországgal, amely az elmúlt években jól állta a sarat, és nem volt ritka a 3 százalék fölötti gazdasági növekedés, csak a GDP 40 százaléka származik kivitelből, emiatt kevésbé érzékeny a külső sokkokra.

A magyar gazdaságnak van egy másik nagy függősége, ami maghatározza a kilátásokat, az pedig Németország.

A hazai kivitel 25 százaléka közvetlenül, még további 10-15 százaléka indirekt módon kapcsolódik Európa legfejlettebb gazdaságához. Sokáig, főleg a 2010-es években ez okozta a magyar növekedési csodát, évről évre lépkedtünk előre unós fejlettségi listán, amiben nem elhanyagolható szerep jutott az ide települő válságállónak számító német prémiummárkáknak, mint Mercedesnek vagy az Audinak.