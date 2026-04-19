Magyar Péter az EU-s források feloldásáról és reformokról egyeztetett

Magyar Péter szerint előrelépés történt az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon, amelyek célja az uniós források mielőbbi elérhetővé tétele Magyarország számára.
VG
2026.04.19, 13:57
Frissítve: 2026.04.19, 14:37

Magyar Péter vasárnapi Facebook-bejegyzésében az Európai Bizottság vezetőivel folytatott, közelmúltbeli tárgyalásairól számolt be, valamint ismertette a Tisza Párt kormányzati terveit és prioritásait.

Magyar Péter szerint előreléptek az EU-val / Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus közlése szerint az elmúlt két napban magas szintű egyeztetések zajlottak Budapesten az Európai Bizottság képviselőivel. A tárgyalások során hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány jelentős felelősséget vállal Magyarország és az Európai Unió jövője szempontjából. 

Magyar Péter kiemelte, hogy álláspontja szerint Magyarország jogosult az uniós forrásokra, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdaság élénkítéséhez. Úgy fogalmazott, hogy ezek a támogatások nem könyöradományok, hanem az uniós befizetések és a közös európai szerepvállalás ellentételezésének tekinthetők.

A bejegyzésben részletesen ismertette a Tisza Párt vállalásait is. Ezek között szerepelnek korrupcióellenes intézkedések, Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez, valamint az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás függetlenségének helyreállítása. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ígéreteiket továbbra is teljesíteni kívánják.

Magyar Péter tárgyalásokba kezdett

A politikus beszámolója szerint a politikai egyeztetéseket követően a szakmai szintű tárgyalások is megkezdődtek, amelyeket egy összetett, de sürgető folyamat első lépéseiként jellemzett. Hozzátette azt is, hogy a felek egyetértettek abban, hogy szükség van a tényleges munkafolyamatok elindítására annak érdekében, hogy az uniós források eljussanak Magyarországra.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a jelenlegi helyzetet részben a leköszönő kormány döntéseinek következményei alakítják, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt a problémák helyett a megoldásokra kíván koncentrálni.

A bejegyzés végén arról írt, hogy miniszterelnöki eskütétele után Brüsszelbe tervez látogatni, ahol célja egy átfogó politikai megállapodás megkötése az uniós intézményekkel és tagállamokkal. Ennek célja, hogy a Magyarországnak járó források mielőbb elérhetővé váljanak a lakosság és a vállalkozások számára.

Magyar Péter zárásként az április 12-i választási eredményre utalva úgy fogalmazott: 

 A magyar választók egyértelműen döntöttek arról, hogy Magyarország helye Európában van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
