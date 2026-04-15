Magyar Péter élő adásban a közmédiában: egyből összeveszett a Kossuth rádió riporterével – „Egy kérdést legalább megenged?”
A kormányalakítás után egyik első lépésünk az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a szolgáltatását – mondta Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Pártjának miniszterelnök jelöltje a Kossuth Rádióban adott interjújában.
Mint mondta, benne nincs bosszúvágy, vagy személyes revans. Szerinte hiába gyalázták, a családját, a hozzá közel állókat. A pártelnök felsorolta a terveit: új médiatörvény, új médiahatóság, és a szakmai feltételek kialakítása. A műsor elején többször is egymás szavába vágott Magyar Péter és a riporter. A műsorvezető többször is kikérte személyes hangnemet és jelezte, hogy kérdezni is szeretne, míg a miniszterelnök jelölt szerint ő csak végig akarta mondani gondolatmenetét és jelezte, hogy másfél éve nem hívták be a közmédiába.
Nem igaz, hogy nem hívtuk meg
– válaszolta a műsorvezető, hozzátéve, hogy többször is küldtek meghívót Magyar Péternek. Erre Magyar úgy reagált, hogy nem megy bele ebbe a játékba.
A beszélgetés ezután kicsit visszatért a hagyományos mederbe, Magyar a Tisza terveiről elmondta, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint létrehoznak egy másik korrupcióellenes hivatalt is, és húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak minden képviselő és családtagjai ellen. „Egy kérdést legalább engedjen meg” – szólt közbe a műsorvezető.
Magyar Péter azonban folytatta monológját: elmondta, hogy beindítják a magyar gazdaságot, és a kórházfejlesztéseket is ígért. A sajtó szerinte tiltott állami támogatását azonnal megszüntetik.
Magyar Péter ígéretet tett a rezsicsökkentés fenntartására és kiterjesztésére, hozzátéve: a tűzifa áfájának csökkentését is tervezik.
Az energiapolitikáról is kérdezték Magyar Pétert
A lehető legolcsóbb ár, a biztonság és a fenntarthatóság a legfontosabb szempontok – fejtette ki Magyar Péter az energiaellátásról. Céljuk, hogy nemzetközi konfliktusok és háború esetén se sérüljön az ország ellátása.
Kérdésre elmondta, hogy nem beszélt Zelenszkij elnökkel, ugyanis nem vagyok beiktatott miniszterelnök. Orbán Viktornak minden joga és lehetősége megvan erre. Több mint egy hónapja felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy menjenek el és nézzék meg.
A Mol jövőjéről is kérdezték Magyar Pétert. Arra, hogy tervezik-e a vállalat értékesítését, azt válaszolta: ennek épp az ellenkezője a céljuk, vagyis visszaszereznék azokat az eszközöket, amelyeket szerinte a kormány korábban „elkótyavetyélt”, ilyen például a Matthias Corvinus Collegium.
Magyar Péter szerint a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök. Úgy véli asszisztált ahhoz, hogy szétrabolják az országot, hazánkat a legszegényebb és legkorruptabb országgá tegyék. A műsorvezető jelezte, hogy 600 ezren hallgatják őket, kérte, hogy szólítsa meg a hallgatókat, mondja el, mit tervez a Tisza Párt a jövőben.
Mintha valamiféle bűnbak lennék. Nem velem van vitája. Értse meg pártelnök úr, hogy nem velem van vitája, 33 éve vagyok riporter. Miért engem támad folyamatosan?
A végig feszült hangulatú interjú zárásaként mindketten Antall Józsefet idézték. A műsorvezető búcsúzóul úgy fogalmazott: „Ön olvasta, én pedig találkoztam vele”, majd hozzátette, hogy Magyart eredetileg „a jövőről szerették volna kérdezni egy tisztességes interjú keretében”.
Az M1-en folytatódott a csörte
A miniszterelnök jelölt ezután a Híradójában adott interjút, ahol sok mindent megismételt. Kérdésre elmondta, hogy négy feltételt teljesít a Tisza-kormány, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. Ezek
- az uniós főügyészség,
- a nyomozó hatóságok függetlenségének visszaállítása,
- a sajtó függetlensége,
- és az akadémiai szabadság visszaadása, az egyetemi autonómia visszaállítása.
Arról is beszélt, hogy megtartják a rezsicsökkentést, csak kiterjesztik a tűzifára. Az interjú itt is többször éles hangvételű lett, Magyar Péter megjegyezte a műsorvezetőnek, hogy a „fülére mondják a kérdéseket”, aki kikérte magának. Több lengyel példát említett, például a 200-zal közlekedő lengyel gyorsvasútról. Megígérte, hogy lesz magyar gyorsvasút Varsó és Budapest között.