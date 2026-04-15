Deviza
EUR/HUF363,5 -0,07% USD/HUF308,45 +0,06% GBP/HUF418,41 0% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,75 -0,09% RON/HUF71,39 -0,06% CZK/HUF14,93 -0,05% EUR/HUF363,5 -0,07% USD/HUF308,45 +0,06% GBP/HUF418,41 0% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,75 -0,09% RON/HUF71,39 -0,06% CZK/HUF14,93 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 326,48 +1,03% MTELEKOM2 366 +0,68% MOL4 418 +0,41% OTP44 660 +1,48% RICHTER12 980 +0,08% OPUS395 +7,85% ANY7 590 +2,11% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS4 560 0% BUMIX9 034,63 +0,59% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 849,01 +0,5% BUX140 326,48 +1,03% MTELEKOM2 366 +0,68% MOL4 418 +0,41% OTP44 660 +1,48% RICHTER12 980 +0,08% OPUS395 +7,85% ANY7 590 +2,11% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS4 560 0% BUMIX9 034,63 +0,59% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 849,01 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
interjú
miniszterelnök
Magyar Péter

Magyar Péter élő adásban a közmédiában: egyből összeveszett a Kossuth rádió riporterével – „Egy kérdést legalább megenged?”

A leendő miniszterelnök másfél év után újra a közmédia vendége. Magyar Péter először a Kossuth Rádiónak, majd az M1-nek ad interjút élő adásban. Mindkét interjú parázs hangulatú volt, a műsorvezetők és a miniszterelnök jelölt többször konfrontálódott, miközben viszonylag kevés konkrétum hangzott el. Az kiderült, hogy Magyar megtartaná e a rezsicsökkentést, és melyik európai nagyvároshoz lesz gyorsvasút Budapestről.
VG
2026.04.15, 07:50
Frissítve: 2026.04.15, 09:16

A kormányalakítás után egyik első lépésünk az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a szolgáltatását – mondta Magyar Péter, a  Tisztelet és Szabadság Pártjának miniszterelnök jelöltje a Kossuth Rádióban adott interjújában.

Magyar Péter a közmédia átalakításáról is beszélt / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Mint mondta, benne nincs bosszúvágy, vagy személyes revans. Szerinte hiába gyalázták, a családját, a hozzá közel állókat. A pártelnök felsorolta a terveit: új médiatörvény, új médiahatóság, és a szakmai feltételek kialakítása. A műsor elején többször is egymás szavába vágott Magyar Péter és a riporter. A műsorvezető többször is kikérte személyes hangnemet és jelezte, hogy kérdezni is szeretne, míg a miniszterelnök jelölt szerint ő csak végig akarta mondani gondolatmenetét és jelezte, hogy másfél éve nem hívták be a közmédiába.

Nem igaz, hogy nem hívtuk meg

– válaszolta a műsorvezető, hozzátéve, hogy többször is küldtek meghívót Magyar Péternek. Erre Magyar úgy reagált, hogy nem megy bele ebbe a játékba.

A beszélgetés ezután kicsit visszatért a hagyományos mederbe, Magyar a Tisza terveiről elmondta, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint létrehoznak egy másik korrupcióellenes hivatalt is, és húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak minden képviselő és családtagjai ellen. „Egy kérdést legalább engedjen meg” – szólt közbe a műsorvezető.

Magyar Péter azonban folytatta monológját: elmondta, hogy beindítják a magyar gazdaságot, és a  kórházfejlesztéseket is ígért. A sajtó szerinte tiltott állami támogatását azonnal megszüntetik.

Magyar Péter ígéretet tett a rezsicsökkentés fenntartására és kiterjesztésére, hozzátéve: a tűzifa áfájának csökkentését is tervezik. 

Az energiapolitikáról is kérdezték Magyar Pétert

A lehető legolcsóbb ár, a biztonság és a fenntarthatóság a legfontosabb szempontok – fejtette ki Magyar Péter az energiaellátásról. Céljuk, hogy nemzetközi konfliktusok és háború esetén se sérüljön az ország ellátása.

Kérdésre elmondta, hogy nem beszélt Zelenszkij elnökkel, ugyanis nem vagyok beiktatott miniszterelnök. Orbán Viktornak minden joga és lehetősége megvan erre. Több mint egy hónapja felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy menjenek el és nézzék meg.

A Mol jövőjéről is kérdezték Magyar Pétert. Arra, hogy tervezik-e a vállalat értékesítését, azt válaszolta: ennek épp az ellenkezője a céljuk, vagyis visszaszereznék azokat az eszközöket, amelyeket szerinte a kormány korábban „elkótyavetyélt”, ilyen például a Matthias Corvinus Collegium.

Magyar Péter szerint a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök. Úgy véli asszisztált ahhoz, hogy szétrabolják az országot, hazánkat a legszegényebb és legkorruptabb országgá tegyék. A műsorvezető jelezte, hogy 600 ezren hallgatják őket, kérte, hogy szólítsa meg a hallgatókat, mondja el, mit tervez a Tisza Párt a jövőben.

Mintha valamiféle bűnbak lennék. Nem velem van vitája. Értse meg pártelnök úr, hogy nem velem van vitája, 33 éve vagyok riporter. Miért engem támad folyamatosan?

A végig feszült hangulatú interjú zárásaként mindketten Antall Józsefet idézték. A műsorvezető búcsúzóul úgy fogalmazott: „Ön olvasta, én pedig találkoztam vele”, majd hozzátette, hogy Magyart eredetileg „a jövőről szerették volna kérdezni egy tisztességes interjú keretében”.

Az M1-en folytatódott a csörte

A miniszterelnök jelölt ezután a Híradójában adott interjút, ahol sok mindent megismételt. Kérdésre elmondta, hogy négy feltételt teljesít a Tisza-kormány, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. Ezek

  • az uniós főügyészség,
  • a nyomozó hatóságok függetlenségének visszaállítása,
  • a sajtó függetlensége,
  • és az akadémiai szabadság visszaadása, az egyetemi autonómia visszaállítása.

Arról is beszélt, hogy megtartják a rezsicsökkentést, csak kiterjesztik a tűzifára. Az interjú itt is többször éles hangvételű lett, Magyar Péter megjegyezte a műsorvezetőnek, hogy a „fülére mondják a kérdéseket”, aki kikérte magának. Több lengyel példát említett, például a 200-zal közlekedő lengyel gyorsvasútról. Megígérte, hogy lesz magyar gyorsvasút Varsó és Budapest között.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
