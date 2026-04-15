A világ minden pénze nem elég a Tisza egészségügyi ígéreteinek teljesítésére – most kiderülhet, mire jutnak

Magyar Péter a kampányban folyamatosan támadta a magyar egészségügy állapotát, és számos kórházakat érintő akciót hajtott végre. A Tisza Párt számos ígéretet fogalmazott meg a februárban közzétett programjában, amelyek az egészségügyet és annak fejlesztését érintik. Közben tagadták, hogy az Index által nyilvánosságra hozott program (a gazdasági konvergenciaprogram) valós lenne.

Hegedűs Zsolt, a magyar egészségügyi miniszteri szék várományosa / Fotó: Hegedűs Zsolt / Facebook

Magyar Péter ígéreteivel Dunát lehet rekeszteni

Az Ellenpont összegyűjtötte az összes ígéretet, amely az egészségüggyel kapcsolatban tett a Tisza Párt a kampányban. Magyar Péter visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint megszüntetnék az ingyenes egészségügyet, magánbiztosítókat engednének be az ágazatba, vagy kórházi ágyakat számolnának fel. Ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy programjuk az állami egészségügy megerősítését célozza: vállalásuk szerint

évente legalább 500 milliárd forinttal növelnék

az egészségügy költségvetési támogatását. A Tisza Párt azt közölte, hogy 2030-ra a GDP 7 százalékára emelik az egészségügyi kiadásokat, minden régióban létrehoznak egy szuperkórházat, és jelentősen csökkentik a várólistákat: a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban legfeljebb két hónapra.

A vállalások között szerepel az orvos- és szakdolgozóhiány mérséklése is, ennek érdekében a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat indítanak, miközben a nővérek számát is növelik, hogy egy orvosra átlagosan 2,5 nővér jusson. Emellett évente 30 milliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjjal támogassák az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozókat és a pályakezdő orvosokat.

Mindenkire pénzeső várhat

Jelentős béremelést ígértek a nem orvosi munkakörökben dolgozóknak, miközben nyilvánossá tennék az intézmények minőségi és betegelégedettségi mutatóit is. A tervek szerint 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentők 15 percen belül a helyszínre érkezzenek, ehhez pedig átfogó fejlesztéseket hajtanának végre a mentőszolgálatnál:

korszerűsítenék az infrastruktúrát,

a szolgáltatásokat,

felgyorsítanák a digitalizációt,

valamint új beruházásokat indítanának.

Emellett lecserélnék a tíz évnél idősebb vagy 300 ezer kilométernél többet futott mentőautókat, és új mentőhelikopterek beszerzését is kilátásba helyezték.