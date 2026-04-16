Magyar Péter egy csapásra beszakította a Mol részvényét: nagyon súlyos tárgyalás vár Hernádi Zsoltra – "Elvárom, hogy ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot"
Meglehetősen éles hangvételű bejegyzést tett közzé csütörtök kora délután Magyar Péter a Molról. A Tisza miniszterelnök-jelöltje ebben bejelentette, hogy "fogadja" a magyar olajtársaság elsőszámú vezetőjét.
A megfogalmazás már eleve némiképp ellenségesnek tűnhet, amire viszont a politikus további közlése egyértelműen rá is erősített. Ugyanis azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé. A konkrét tájékoztatás így szól:
Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.
Az MCC a miniszterelnök-jelölt színrelépésével rögtön célkeresztbe került. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett.
A küldetésének fontosság fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol és mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC mint közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.
Az olajtársaság a tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.
Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben
- a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,
- a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,
- valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos részesedik.
Az MCC ez alapján részesült 24,58 milliárdot forintban, amiből tehát a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó programját finanszírozza: ezt az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig működteti közcélú, ingyenes modellben.
Amennyiben Magyar Péter eléri, hogy teljesen jogellenesen belekényszerítse a Molt
abba, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, mindez értelemszerűen súlyos veszélybe kerül.
Arról nem beszélve, hogy mindennek milyen üzenete van a tőzsde és a befektetők irányába.
Magyar Péter egy csapásra beszakította a Mol részvényét
A befektetők azonnal reagáltak a a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam,
ami lényegében rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át.
A Mol-papír 4346 forintról nagyon rövid idő alatt 4210 forint alá esett, tehát azonnal elégett csaknem 3 százaléknyi érték.
A Mol részvényeit ráadásul magas, 2,4 milliárd forintos forgalomban ütik a kereskedők, ebből mintegy 600 millió forintnyi eladás a bejelentést követően realizálódott.
Az olajrészvény zuhanása a BUX-ot is mélyebbre rántotta, a vezető hazai index 1,9 százalékos mínusznál járt délután fél 3-kor.
Az olajtársaság múlt pénteken, közvetlenül a vasárnapi országgyűlési választások előtt tartotta meg az eredeti időponthoz képest két héttel előrehozott éves rendes közgyűlését, ahol összesen 241 milliárd forint – részvényenként 300 forint – osztalék kifizetéséről döntöttek a részvényesek.
Ebből a 81 942 946 millió darab részvénnyel, azaz 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkező MCC-re eső rész 24,58 milliárd forint.
A társaság még nem közölte az osztalékfizetés időpontját, az eddigi gyakorlat azonban az volt, hogy jellemzően nyáron kapják kézhez a befektetők a részvényesi juttatást.
- Tavaly június 4-én,
- 2024-ben május 24-én,
- 2023-ban és 2022-ben július 19-én,
- 2021-ben augusztus 10-én
utalta a Mol az összeget.