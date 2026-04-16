Magyar Péter egy csapásra beszakította a Mol részvényét: nagyon súlyos tárgyalás vár Hernádi Zsoltra – "Elvárom, hogy ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot"

Meglehetősen éles hangvételű bejegyzést tett közzé csütörtök kora délután Magyar Péter a Molról. A Tisza miniszterelnök-jelöltje ebben bejelentette, hogy "fogadja" a magyar olajtársaság elsőszámú vezetőjét.

A megfogalmazás már eleve némiképp ellenségesnek tűnhet, amire viszont a politikus további közlése egyértelműen rá is erősített. Ugyanis azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé. A konkrét tájékoztatás így szól:

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Az MCC a miniszterelnök-jelölt színrelépésével rögtön célkeresztbe került. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett.

A küldetésének fontosság fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol és mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC mint közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben

a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,

a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,

valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos részesedik.

Az MCC ez alapján részesült 24,58 milliárdot forintban, amiből tehát a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó programját finanszírozza: ezt az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig működteti közcélú, ingyenes modellben.

Amennyiben Magyar Péter eléri, hogy teljesen jogellenesen belekényszerítse a Molt

abba, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, mindez értelemszerűen súlyos veszélybe kerül.