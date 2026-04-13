Magyar Péter közölte terveit: ezek lesznek az első intézkedései

Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését: ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-re, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra – szólította fel Magyar Péter az államfőt hétfőn Budapesten, nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter kiemelte: ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni, fogalmazott / Fotó: Illyés Tibor / MTI

A választáson győztes Tisza Párt elnöke azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek legkésőbb harminc nappal a választás után össze kell hívnia az új parlament alakuló ülést – mutatott rá.

Felszólította a köztársasági elnököt, hogy mint a legtöbb szavazatot kapott párt listavezetőjét hívja meg őt, és mielőbb kérje fel kormányalakításra. Nincs elvesztegetni való ideje a hazánknak, Magyarország mindenfajta szempontból bajban van – jelentette ki.

Magyar Péter bejelentette az első intézkedéseiket

A Tisza elnöke az egyik legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát nevezte, Ursula von der Leyennel már egyeztetett, és folytatják az egyeztetést. Ezzel kapcsolatban a Világgazdaság megírta, hogy sokan még ki sem józanodtak a vasárnapi választási ünneplések után, de Brüsszel már szigorú elvárásait fogalmazta meg az új vezetésnek:

egyes közlések szerint az Európai Bizottság azonnal egyeztetéseket indított Magyar Péter csapatával, és egyértelművé tette, hogy a befagyasztott, mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás csak akkor érkezhet meg,

ha az új kormány gyorsan végrehajtja a régóta követelt reformokat, és külpolitikai irányváltást hajt végre.

A sajtótájékoztatón arról is kérdezték, hogy miért nem szerepelt azoknak a vezetőknek a listáján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akiket lemondásra szólított fel a győzelmi beszédében.

A jegybankelnök azért maradt ki a felsorolásból, mert szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban kell lennie együttműködésnek a monetáris és a fiskális politikában. Magyar Péter kiemelte: ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni.