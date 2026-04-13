Deviza
EUR/HUF366,84 -0,48% USD/HUF313,68 -0,63% GBP/HUF420,7 -0,5% CHF/HUF396,2 -0,52% PLN/HUF86,27 -0,32% RON/HUF72,06 -0,48% CZK/HUF15,05 -0,44% EUR/HUF366,84 -0,48% USD/HUF313,68 -0,63% GBP/HUF420,7 -0,5% CHF/HUF396,2 -0,52% PLN/HUF86,27 -0,32% RON/HUF72,06 -0,48% CZK/HUF15,05 -0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
részvény
OTP
Budapesti Értéktőzsde

Választás 2026: mi fog most történni a magyar tőzsdén? Ezeket a részvényeket figyeli mindenki

A magyar választás eredménye a forint árfolyamán máris meglátszik, egyértelmű a rövidtávú erősítő hatás. A magyar részvények árfolyamait tekintve nem ilyen egyértelmű a helyzet, különösen miközben a nemzetközi piacok a fejük tetején állnak.
Pető Sándor
2026.04.13, 07:55

A magyar választás eredménye úgy érkezett, hogy a nemzetközi piacok éppen teljesen felbolydultak: kilőtt az olajár, esnek a részvények és a kötvények. A választás pozitívuma, hogy az amúgy s hatalmas bizonytalanságot nem növelte tovább abban az értelemben, hogy az eredmény egy értelmű, biztosított a stabil kormányzás. E mellé azonban hatalmas kérdőjelek társulnak, a tőzsdei részvények árfolyamaitól nem érdemes a forint esetében látott egyértelmű pozitív reakcióra számítani.

Magyar részvények választás után: egyes papírok ellenállhatnak a rossz hangulatnak, de belföldön és külföldön is hatalmas a bizonytalanság  Fotó: Budapesti Éréktőzsde 

Amint elemeztük: a forint rövidtávú erősödésére pozicionálni nem volt nagy kockázat, a két nagy rivális bármelyikének győzelme esetén erősödésre lehetett számítani – rizikókkal.

Ez a választási eredmény ismertté válása után azonnal ugrásszerűen meg is történt a nemzetközi képernyőkön, és amikor a hazai kereskedés hétfőn reggel megindul, bizonnyal az újrainduló piaci forgalom is ráteszi a pecsétjét. A hangulat akár a tőzsdére is átragadhat pillanatnyilag, de nem minden részvényt érint ugyanúgy a politikai változás, és a későbbiekben a nemzetközi helyzet és a fokozatosan ismertté váló új kormánypolitikai veheti át az irányítást.

Ami kiszámíthatatlan volt – mire jutnak a hétvégi pakisztáni béketárgyalások. Eredmény helyett veszélyes fordulat formálódik, és miután az iráni háború körüli események szépen megrángatták a korábban évekig szépen erősödő BUX indexet, lehet tudni, hogy a hatás a magyar tőzsdét sem fogja elkerülni.

A kérdés, hogy milyen nettó azonnal hatással járnak a választási eredménnyel együtt, és felülírhatja-e az utóbbi keltette hangulat legalább bizonyos részvények esetében a negatív nemzetközi fejleményeket, amelyeket a Blomberg jelentése szerint az ázsiai részvények egy százalékos esése fémjelez, miközben majdnem ugyanennyit veszített a határidős  S&P 500 index is. 

A magyar részvények választás után: a blue chipek és a "politikai" papírok

A magyar piacon a részvények két, egymást is átfedő csoportját övezi a választás utáni első kereskedési napon kiemelt figyelem: a nagy forgalmú blue chipek általában hangulatvezéreltek, ezeken kívül pedig vannak azok a papírok, amelyeket hagyományosan erősen érint a belpolitika és a nemzetgazdasági döntések.

Mndkét csoportban szerepel az OTP és a Mol. 

  • Az előbbi árfolyamában a banki adózás mértékét illető döntések többször okoztak már kilengéseket, a papír teljesítménye azonban hosszabb távon felül szokta írni a politikát. Ha rövid távon átragad bizonyos papírokra a forintot megemelő hangulat, erre az OTP-nek jó esélye van, azért is, mert a különadókat a befektetők a távozó kormányhoz kötik, másrészt utódja alatt benne van a pakliban a kamatok emelkedése, ami a bankoknak használni szokott.
  • Hasonlóságokat mutat a Mol is, ebben az esetben ugyanakkor már nem egyértelmű a helyzet, mivel a Tisza Párt azt ígérte, hogy hozzányúl a magyar régiós energiaóriáshoz, de döntések nincsenek, és nem belátható ideig elhúzódó bizonytalanság keletkezett a vállalattal és menedzsmentje kormánnyal kapcsolatos viszonyát illetően. Ez árthat, ugyanakkor a piacokon azt is számba veszik majd, mi történhet az árfolyammal, ha a Tisza Párt megszünteti a rezsicsökkentést, illetve ígéretéhez híven leszakad az olcsó orosz energiáról (ami rövid távon tehnikailag sem lehetséges).
  • Veszélyes vizekre kerülhet a belpolitika által befolyásolt papírok közül az újrainduló kereskedésben az Opus, illetve a 4iG. Az utóbbi Orbán Viktor kormányfő kiváló amerikai és egyéb kapcsolatainak köszönhetően jutott fontos nemzetközi együttműködésekhez – még a legutóbbi napokban is volt bejelentés – és a piacon most azt latolgatják, ezek milyen mértékben tudnak egy új kormány alatt is jól működni, illetve nem szűkülnek-e a vállalat lehetőségei.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
