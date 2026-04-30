Özönlenek a magyarok Rómába a május 1-jei hosszú hétvégén

A Kiwi.com legfrissebb adatai nemcsak élénkülő keresletet mutatnak, hanem a népszerű úti célok átrendeződését is: miközben Róma stabilan őrzi első helyét, Barcelona látványosan előretört, és új szereplők, többek közt Isztambul, Berlin, Nápoly is megjelentek a toplistán. Az országok közül Lengyelország az új kedvenc, ahová 283 százalékkal több magyar repül idén, mint tavaly. Spanyolország iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés, ide 94 százalékkal többen foglaltak idén – derül ki a Turizmus.com elemzéséből.

Ezek a legnépszerűbb országok a magyar turisták körében a hosszú hétvégén

Olaszország Spanyolország Törökország Németország Egyesült Királyság Görögország Portugália Franciaország Lengyelország Belgium

A listán szereplő valamennyi ország esetében nőtt a foglalások száma éves összevetésben.

Ezek a legnépszerűbb városok a magyar turisták körében a hosszú hétvégén:

Róma Barcelona Isztambul Milánó London Berlin Bari Nápoly Madrid Brüsszel

A magyarok többsége egy plusz szabadnapot is hozzácsap a május 1-jei hosszú hétvégéhez, így jellemzően négynapos utazásokat tervez – írta cikkében az Origo.