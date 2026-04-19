Totális fordulat: kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról, végig félrevezették a lakosságot a szennyezésről – itt a perdöntő jelentés a gödi Samsungról

A Greenpeace által lefolytatott ellenőrzés világos eredményre jutott. A magyarországi akkumulátorgyárak környezetszennyezését vizsgálták egyebek mellett Gödön és Komáromban a Samsung és az SK Innovation üzemeinél és a teljesen más eredmény született, mint ahogyan azt az elmúlt időszakban állították.
Hecker Flórián
2026.04.19, 06:00
Frissítve: 2026.04.19, 06:26

Jókora fordulat állt be a magyarországi akkumulátorgyárak kapcsán, amelyekről a választási kampányban az terjedt el a hazai nyilvánosságban, hogy súlyos módon szennyezik a környezetüket.

Magyarországi akkumulátorgyárak: kiderült az igazság, félrevezették a lakosságot / Fotó: Mónus Márton / MTI

Érdemes felidézni, hogy februárban, az országgyűlési választási kampány hajrájában az a téma uralta a nyilvánosságot, hogy a kormány évek óta tud arról, hogy a gödi Samsung-gyárból kiszivárgó és a dolgozókat érő mérgezés mértéke jóval átlépi a megengedett szintet.

Hiába döntött a Kúria a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélyéről újra, az ellenzéki pártok részéről újságcikkek alapján sorra jelenetek meg az olyan állítások, hogy

  • a kormány tudtával és hozzájárulásával mérgezhették tovább a gödieket és a Göd környékén élőket,
  • több mint 88 tonna magzatkárosító anyag került a levegőbe,
  • ami legalább százezer embert veszélyeztethette,
  • nem beszélve azokról, akik a gyár területén belül kénytelenek dolgozni, akik szervezetébe rákkeltő anyagok, nehézfémek kerülhettek

Erre hivatkozva felszólították a kormányt, hogy egy független szakértői csoport végezzen helyszíni mintavételeket. Közben a magyar parlamentben olyan nyilatkozatok hangzottak el mint például "nem akarunk Samsung vármegyét, meg "CATL-Cityt sem".

A kormány azonnal cáfolta a híresztelést és hazugságkampánynak nevezte a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos felvetéseket. Felhívta rá a figyelmet, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal rendszeresen végzett és végez környezet- és munkavédelmi ellenőrzéseket.

Az elmúlt években a kormányhivatal összesen több mint 400 millió forint bírságot szabott ki a Samsungra,

ugyanakkor semmilyen olyan szennyezést nem tapasztalt, ami a gyáron kívül bármilyen hatás gyakorolt volna.

Csak a gyáron belül, zárt térben fordult elő szabálytalanság, amit a legszigorúbban szankcionáltak. Ilyen bírság volt 2025. március 4-én is, amit kiszemcsésedés miatt szabtak ki. Ugyanakkor ez a fekete por egyértelműen grafitból származott, és semmilyen káros következménnyel nem járt.

Magyarországi akkumulátorgyárak: kiderült az igazság

Most viszont a kormányhoz semmilyen szinten nem kötődő Greenpeace nyilvánosságra hozta – bár már a választási kampány és a választás után vagyunk – a vizsgálata eredményét, amelyet éppen a februári botránysorozat miatt folytatott le. 

A környezetvédelmi szervezet arról tájékoztatott, hogy 2026 márciusában vizsgálatokat végzett akkumulátorgyárak és N-metil-pirrolidon, tehát NMP-feldolgozó üzemek környezetében, miután az elmúlt időszakban több hír jelent meg különböző, az akkumulátorgyártás során használt fémek környezeti kibocsátásáról.

A vizsgálat során a mintákat a Greenpeace munkatársai és szakemberei vették helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre a lakossági kitettség vizsgálata érdekében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált:

  • 3 mintát Gödön, a Samsung SDI környezetében,
  • 3 mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében,
  • 2-2 mintát Sóskúton és a közeli Tárnokon, a Dongwha elektrolit és NMP-feldolgozó üzemének környékén.

A laboratóriumi vizsgálatok az alábbi anyagokra terjedtek ki:

  1. Fémek, félfémek: antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel,
  2. N-metil-pirrolidon (NMP).

Az eredmények teljesen világos megállapításra jutottak

Egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

Egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén emelkedett volt, azonban ez az érték még mindig nagyságrendekkel alacsonyabb annál, ami kockázatot jelenthetne az emberi egészségre.

A Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat. A szervezet annyit még megjegyzett, hogy bár a vizsgálat nem talált problémás szennyezést, ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy ezeken a környékeken más helyszíneken vagy más anyagok esetében előfordulhat környezeti terhelés.

Ennek kapcsán ígéretet tettek rá, hogy a Greenpeace további bejelentések esetén folytatja a vizsgálatokat.

Azonban a most elvégzett mérés egyértelműen azt mutatja, hogy a vizsgált 10 ponton, a vizsgált anyagok tekintetében nem volt kimutatható jelentős szennyezettség.

Összességében tehát az állapítható meg, hogy a februárban, a választási kampányban a nyilvánosságot elárasztó sajtó- és politikai állításokat

nem támasztja alá, sőt cáfolja a független környezetvédelmi szervezet ellenőrzése.

Kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról, azonban ennek a ténynek már nincs lehetősége érvényesülni a választás eredményében, mivel csak utólag tették elérhetővé a lakosság számára.   

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
