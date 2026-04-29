Nem akárki szólalt meg az MBH-ról és az OTP-ről – külföldi vevők is kopogtathatnak az ajtón, ha van jó ajánlat
Az elmúlt öt évben csökkent a bankpiaci tranzakciók száma Kelet-Közép-Európában. Az utóbbi időszakban egyre kevesebb a résztvevő, ám a kedvezőlen geopolitikai folyamatok ellenére jók a kilátások.
A magyarországi politikai fordulat ugyan nem várt változásokat hozhat, azonban a piacot alapvetően optimizmus jellemzi, a szereplők a lehetőségeket keresik.
Az elmúlt években nagyot ment az OTP és az MBH is
Az MBH Bank egy öt éve tartó konszolidációs folyamat végén jár, amely során három magyarországi pénzintézet (MKB, Budapest Bank, Takarékbank) olvadt össze. Egy ilyen folyamat Barna Zsolt elnök-vezérigazgató szerint általában ügyfélvesztéssel szokott járni, de az MBH-nak mégis sikerült 15 százalékkal növelni ügyfelei számát.
Az OTP szintén sikeres éveket tudhat maga mögött. A magyar pénzintézet 2001 óta van jelen a nemzetközi piacon és elsősorban a régiós terjeszkedésre koncentrált. Az elmúlt két évtizedben az alábbi országokban terjeszkedett a bank:
- Moldova
- Románia
- Ukrajna
- Oroszország
- Üzbegisztán
- Montenegró
- Albánia
- Szerbia
- Horvátország
- Szlovénia
- Bulgária
Az elmúlt öt évben ugyan csökkent a bankpiaci tranzakciók száma, de a visszaesés elsősorban az ukrajnai háború kitörésével magyarázható − mutat rá a Deloitte tanulmánya.
A tanulmányt készítő szakértők szerint a térség bankpiacai az elmúlt 10 évben folyamatosan konszolidálódtak, a résztvevők száma pedig 2017 óta jelentősen csökkent. Az évtized akvizíciós csúcsa 2021-re esett, a két legaktívabb felvásárló pedig a Raiffesien és az Erste volt, de az MBH és az OTP is az élmenyőzben végzett. A legnagyobb eladóvá a Sberbank vált miután az ukrajnai háborút követően megszabadult regionális hálózatától.
Mi mozgatja a folyamatokat
Elemzők szerint a régiós érdekeltségű bankok azokon a piacokon a legaktívabbak, ahol kedvező akvizíciós lehetőségek kínálkoznak, mivel minél nagyobb a piaci részesedés, annál nagyobb tőkearányos megtérülés realizálható. Az utóbbi évek folyamataiból a szakértők arra következtetnek, hogy 5 százalékos piaci részesedés alatt egy-egy érdekeltség könnyen válhat eladóvá.
A bankpiaci konszolidációs folyamat lassulni látszik, de mérsékelt ütemben folytatódhat − hívja fel a figyelmet a Deloitte tanulmánya.
A Magyarországi helyzetről
A Deloitte szerint, a trendeknek megfelelően, az MBH és az OTP tranzakciós aktivitása is lassulni fog a következő években, de
a nemzetközi szereplők közül többen is vevőként léphetnek a piacra, amennyiben jó lehetőséget találnak.
A térség bankpiaci kilátásai kedvezőek, ám a rossz gazdasági környezet, illetve a geopolitikai feszültségek okozhatnak kellemetlen meglepetéseket. A kockázatok ellenére a bankok tőzsdei értékeltsége jelentősen nőtt 2025-ben, részvényeik a piaci átlag felett teljesítettek. Jövedelmezőségeik ugyancsak kedvezően alakult, eszközeik minősége továbbra is kiváló, a nem teljesítő hitelek aránya mérséklődött, a régiós átlag 3,7 százalék. A banki mérlegfőösszegekben nincs jelentős változás, a tőkemegfelelések pedig továbbra is magasak, van tehát pénzügyi háttér esetleges akvizíciók finanszírozásához − áll a tanulmányban.
A választások után
A választásokat követően beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy mi várhat a magyar bankszektorra. Barna Zsolt úgy gondolja, hogy egy politikai fordulat nem rengetheti meg alapjaiban a bankok működését:
Az MBH stabil tőkehelyzettel, megfelelő likviditással és országos lefedettséggel vágott neki az idei évnek − mondta, majd hangsúlyozta:
A piac pozitívan fogadja az új kormányt, és inkább lehetőséget lát a változásban, mint kockázatot, így mi is bizakodóak lehetünk.
A bank döntése, miszerint az eredeti tervekkel ellentétben nem fizet osztalékot, meglephette a befektetőket, azonban a döntés mögött stratégiai megfontolás áll, mivel az MBH arra számít, hogy az uniós források esetleges felszabadítása gazdasági élénkülést hozhat, ami meghozná a hitelezési kedvet.
Barna Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy az MBH továbbra is ambiciózus marad és 15 százalékos tőkearányos megtérüléssel számol. A vezető szerint fontos a hatékonyságjavítás és a korábbi akvizíciókban rejlő szinergiák kiaknázása, valamint arról is beszélt, hogy a bank nem áll meg az országhatárnál. Amennyiben felbukkan egy jó akvizíciós lehetőség, gyorsan fognak lépni.