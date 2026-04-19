Meglepő tendencia a garázspiacon

Eltérően változott egy év alatt az egyes ingatlantípusok iránti kereslet. A garázsok iránt hiába csökken, ez az ingatlantípus nem lesz olcsóbb, aminek több oka is van.
VG
2026.04.19, 16:38
Frissítve: 2026.04.19, 17:07

Településtípusonként eltérően változott egy év alatt az egyes ingatlantípusok iránti kereslet – derül ki az Origo cikkéből, amely ezen belül a garázsok árait és keresettségét vizsgálja.

Parked cars in a parking garage. garázs árak
Az önálló garázs mindig többe kerül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Ingatlan.com -nak az Origo megkeresésére küldött összesítőjéből kiderül, ami a lakhatáshoz tartozó garázsokat illeti, a fővárosban továbbra is élénk a kereslet a fedett gépkocsibeállók iránt, ami tetemes áremelkedést eredményezett: a XII. kerületben az átlagár már meghaladta a tízmillió forintot. Országos szinten 8,4 millió forint volt a garázsok átlagára tavaly, ami 15,7 százalékos növekedés a 2024-es évhez képest, amely adatokat érdemes összevetni az Ingatlan.com már előbb említett összesítésével.

A garázsok ára egy év alatt összesen átlagosan 14 százalékkal emelkedett Budapesten, ebbe az összes típus, az önálló garázs, a teremgarázs, illetve a fedett beálló is beletartozik, valamint az összes kerület.

A különbségek mögött alapvetően a parkolási lehetőségek szűkössége áll: ahol kevés a parkolóhely – különösen a belvárosban és Budán –, ott a kereslet felfelé hajtja az árakat, ami a külső városrészek önálló, jellemzően nagyobb alapterületű, akár kisebb műhelyként is funkcionáló garázsaira is érvényes.

Fontos különbség, hogy vidéken jellemzően nagyobb alapterületű, különálló garázsok találhatók, míg Budapesten inkább a teremgarázsok és a szűkebb beállók dominálnak, ami az árak összevetését is nehezíti. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
