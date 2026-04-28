Kíváncsi az energiahivatal a cégek gáztárolási terveire

A hazai versenypiaci gázkereskedőknek 026. május 1-jéig értesíteniük kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH) arról, hogy hogyan kívánják teljesíteni a gáztárolási kötekezettségüket. A hivatal erről szóló értesítése azokra a kereskedőkre vonatkozik a gáztárolásról szóló kormányrendelet egyik fejezete alapján, amelyek hazai felhasználásra árulnak gázt az előttünk álló, 2026/2027-es gázév részében vagy egészében.

A MEKH várja a gáztárolási terv adatait/Fotó: Horváth Lilla

A MEKH-nek minden mozzanatról tudnia kell

E társaságoknak azon gázmennyiség 2 százalékát el kell helyezniük hazai földgáztárolóban

2026. július 1-ig, amelyre e rendelet kihirdetéséig már leszerződtek,

illetve 2026. október 1-ig azt a tételt, amelyre 2026. szeptember 30-ig szerződtek le.

A tárolás közvetlenül vagy közvetve is történhet. Közvetlen tárolás esetén a kereskedők aggregáltan is teljesíthetik tárolási kötelezettségüket. Ennek részleteiről (a tárolásba bevont kereskedők és az érintett hazai tárolók megjelölésével) részletesen kell tájékoztatni a MEKH-et. Ismertetni kell a be- és majd a kitárolás tervezett ütemét is.

Telnek az európai tárolók

Az április 15-i (havonta frissített) állapot szerint a hazai földalatti gáztárolókban mintegy kétmilliárd köbméter gáz volt, amelynek a mennyisége csk szerényen maradt el az egy hónappal korábbitól. Ennyi gáz még elég az ország éves gázigényének a a negyedére is. Ezzel nagyjából egybeesnek a frissebb, uniós statisztikák is. Persze, a gázellátás nem kizárólag a tárolókból történik, a betárolt gáz pedig nem kizárólag a hazai felhasználókat szolgálja.

Bulgária és Horvátország kivételével jelenleg nő az összes európai ország gáztartaléka. A betárolt mennyiség az éves uniós igény több mint 10 százalékára elég. Ez azonban nincs feltétlenül szoros összefüggésben az érintett országok gázbiztonságával, mert az adott országok eltérő módon vannak ráutalva a gáztárolók gázára, továbbá, mert eltérő földgáz súlya is az országok energiamixében.