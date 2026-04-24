Vadonatúj Mercedes-buszok érkeztek az egyik megyei jogú városba – már a következő lépést tervezik

Mindössze 12 évvel ezelőtt beszerzett új buszokat cserél le Kecskemét, ahol az első nagy buszbeszerzéshez hasonlóan ezúttal is Mercedesek mellett döntött a városvezetés. A megyei jogú város azonban itt nem áll meg, jövőre újabb kontigens érkezhet a településre.
Járdi Roland
2026.04.24, 21:19
Frissítve: 2026.04.24, 21:33

Lecserélik 2028-ig Kecskeméten a 2013-2014-ben beszerzett 25 darab Mercedes Citaro hibrid autóbuszokat. A flottafrissítés 2026. április 24-én fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen hat új Mercedes csuklós autóbuszt helyeztek pénteken forgalomba – tudósított az eseményről a baon.hu.

Vadonatúj Mercedes-buszok érkeztek az egyik megyei jogú városba – már a következő lépést tervezik Fotó: Bús Csaba, baon.hu

A lap emlékeztet rá, hogy már több mint tíz év eltelt azóta, hogy Kecskeméten európai uniós pályázatnak köszönhetően Mercedes csuklós autóbuszokat állítottak forgalomba. Az akkor beszerzett Citaro hibrid buszok lecseréléséről a kecskeméti közgyűlés még 2023-ban döntött, és négyéves időtávban, 2024 és 2028 között fokozatosan megtörténik a flottafrissítés. Ennek legújabb állomása pénteken jött el.

A város márkahű módon a Mercedes buszok mellett döntött, és a Citaro hibrideket új, EURO-6 dízel csuklós autóbuszokra cserélik. Ezekből tavaly öt, most hat új busz érkezett. A maradék 14 busz cseréje a tervek szerint a következő bő másfél évben megtörténik.

Az Intertanker Zrt. Kecskeméten 2020 óta felel operátorként a város autóbuszos közlekedésének lebonyolításáért. Fejes Miklós vezérigazgató elmondta, a mai kor elvárásainak megfelelő buszokkal koordinálják Kecskemét helyi tömegközlekedését. A 25 Mercedes csuklósbusz nem minden, hiszen összesen 72 busz – a többi javarészt nem csuklós – szolgálja Kecskemét buszos közlekedését.

Közel egy milliárdot költöttek a buszokra

Az új buszok beruházását a befektető Intertanker 800 millió forintból valósította meg. Az Intertanker belépésével 2020-tól alakult ki az új személyszállítási modell Kecskeméten, azóta nagyjából 4,5 milliárd forintot költöttek új buszokra. A befektetés megtérülése a közszolgáltatás keretein belül történik.

Bár elsőre furcsának tűnhet, de a 13 éves hibrid buszok dízelre való lecserélésével a környezet is jól jár. "A hibrid buszokhoz képest az új dízel csuklós buszok környezeti terhelése mindössze öt százalék. Az elmúlt évtizedben az autóbuszos meghajtási rendszerek és a hagyományos dízel rendszerek ilyen mértékű fejlődésen mentek keresztül, tehát minimalizálni lehet a károsanyag-kibocsátást. Az új autóbuszok fogyasztása ráadásul alacsonyabb, mint a kiváltott hibrideké, így éves szinten egy dízelautóbusz négy tonnával kevesebb szán-dioxiddal fogja terhelni Kecskemét városának levegőjét" – mondta az EURO-6 dízelautóbuszokról Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője.

A Baon.hu szerint nagyon komoly célkitűzése a városvezetésnek, hogy a legmagasabb színvonalon biztosítja a helyi tömegközlekedést, ezzel is tehermentesítve az amúgy is telített közutakat. Az önkormányzat emiatt jelentős csökkenést eszközölt a díjszabásban.

Elsőként vezettük be az országban azt, hogy a diákok 25 éves korukig jelképes összegért, mindössze 100 forintért vehessék igénybe a helyi tömegközlekedést, illetve a dolgozói bérletek kapcsán is kedvezményes díjtétel került kiállításra

– hangsúlyozta Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

Ez a folyamat meghozta az eredményét, hiszen amíg 2023 és 2025 között országosan 9-10 százalékkal emelkedtek az utasforgalmi számok, addig Kecskeméten 56 százalékkal nőtt ezen időszakban az utasforgalom. 2025-ben 25 milliós utasforgalmat bonyolított le a kecskeméti tömegközlekedés.   

További képekért ide kattintson.

