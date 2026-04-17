Ilyen akkumulátorgyár még nem volt Magyarországon: a Mercedes összeállt a kínai óriással – Debrecenből hordják a cellákat

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárát jelentősen bővítik, és ennek részeként új, önálló épület készült az akkumulátor-összeszerelés céljára. Az üzem nem cellagyártással foglalkozik, hanem a prizmatikus cellákból modulok és kész akkumulátorcsomagok összeállításával – írja a Villanyautósok.

Kecskeméten már saját akkumulátorcsomagokat szerel a Mercedes / Fotó: Alex Kraus

Elsősorban a gyárban készülő új, elektromos meghajtású Mercedes-Benz GLB modellek akkumulátorait szerelik itt össze a helyben gyártott járművekhez. A mintegy 23 ezer négyzetméteres bővítés részeként kialakított BatMon (battery montage) elnevezésű üzem három gyártósort kap: egy már működik, a második hamarosan indul, a harmadik pedig 2027-re készül el.

A modulok – köztük a 58 kWh-s, 71 kWh-s és 85 kWh-s kapacitású csomagok – külső beszállítótól (valószínűleg a debreceni CATL-gyárból) érkeznek, majd a kecskeméti üzemben kapnak precíz fizikai és elektronikai ellenőrzést, hővezető ragasztást, hűtőrendszert, kábelezést és végső lezárást.

A folyamat jelentős mértékben robotizált: nagy teherbírású robotkarok mozgatják az akár 80 kilogrammos modulokat, 3D-szkennelés biztosítja a tizedmilliméteres pontosságot, és minden lépést szigorú minőségellenőrzés és adatgyűjtés kísér.

A tűzvédelem is korszerű, szén-dioxidos rendszerrel és szükség esetén speciális víztárolós konténerekkel.

A Mercedes szerint az üzem rugalmasan alkalmazkodik a jövőbeli technológiai változásokhoz, és a gyár délnyugati, távolabbi részén való elhelyezése további bővítési lehetőséget biztosít. Teljes kapacitás mellett akár ezres nagyságrendű munkavállalót foglalkoztathat, ami a magas automatizáltság ellenére is jelentős emberi jelenlétet feltételez.

A látogatás alapján a létesítmény modern, precíziós technológiát képvisel, és illeszkedik a kecskeméti gyár elektromos átállását támogató beruházások sorába. Az akkumulátor-összeszerelés házon belüli megoldása rövidíti az ellátási láncot, és erősíti a telephely szerepét a Mercedes-Benz globális hálózatában.