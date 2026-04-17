Meglepő nyilatkozatot tett a kecskeméti Mercedes-gyár vezére: segítségre van szükségük a folytatáshoz, nem férnek el a munkások – "Nem ingatlanosok vagyunk"
Ezernél is több új lakást kell építeni a következő években Kecskeméten, hogy a település lépést tarthasson a Mercedes-Benz üzemének bővítésével – írja az Üzletem.hu a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség fórumára hivatkozva. A rendezvényen a város lakhatási helyzetét tekintették át a német autógyártó társaság képviselői ingatlanpiaci szakértőkkel.
A Mercedes-Benz 2012 óta működő kecskeméti üzemének dinamikus bővítésénél az egyik fő kérdés, hogy a városi lakáspiac fejlődése miként tarthatja az ütemet a társaságnál dolgozók számának növekedésével. Ezért a HIPA-nak ezen a területen is ösztönöznie kell a párbeszédet és az együttműködést – fejtette ki Szatmári Péter befektetésösztönzési igazgató, hangsúlyozva, hogy a lakhatás nem egyszerűen szociális kérdés, hanem összetett gazdaságfejlesztési ügy.
Jens Bühler, a Mercedes-Benz magyarországi operációjának vezetője aláhúzta, hogy a kecskeméti üzem ma már a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, Európában pedig a legnagyobb.
Az üzem 3500 munkatárssal nyitott meg, ma már ötezernél is több embert foglalkoztat, és ez a szám 2028-ra a kecskeméti gyártmányok iránti piaci kereslet függvényében akár kilencezerre is emelkedhet.
Az alkalmazottak jelentős része helyi, és a mindenekelőtt a rövid ellátási láncok kialakítására vonatkozó „local for local” koncepciót a munkaerő-politikában is érvényesítve arra törekednek, hogy továbbra a lehető legtöbb kecskeméti dolgozhasson a vállalatnál – fejtette ki Jens Bühler.
„Mi autókat gyártunk, nem ingatlanosok vagyunk, ezért szükségünk van támogatásra” – emelte ki a kecskeméti gyár igazgatója.
A társaság számításai szerint a következő időszakban évente százas nagyságrendben kellene új lakóingatlant építeni Kecskeméten, legfőképpen kis és közepes méretű társasházi lakásokat. Ez komoly lehetőség az ingatlanfejlesztőknek
– jelezte Jens Bühler a HIPA budapesti székházában ágazati elemzők és számos ingatlanfejlesztő társaság vezetőinek részvételével tartott fórumon.
A Mercedes-gyár sikere a magyaroknak önbecsülési kérdés
Egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre 14 évvel ezelőtt, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett ünnepségen, a kecskeméti gyárban.
Fontos emlékeztetni a kecskeméti embereket arra, hogy mi volt itt a gyár helyén – jegyezte meg a kormányfő. Felhívta a figyelmet: a magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak. Aki képes arra, hogy 14 év alatt a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az szerinte nyugodtan mondható, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát.
Orbán Viktor kiemelte, hogy ritkán jár a helyszínen, és „szívet megdobogtató hírnek” nevezte, hogy az üzemben elérték az ötezredik magyar munkavállalói létszámot. "Ha nem lennének lelkiismeretes, jól képzett magyar szakemberek, akkor a kecskeméti Mercedes-gyár története nem lenne sikertörténet. Csak a dolgozni akarás, a jó vezetés és a jó szakképzés jelölheti ki a siker útját."