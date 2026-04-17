Meglepő nyilatkozatot tett a kecskeméti Mercedes-gyár vezére: segítségre van szükségük a folytatáshoz, nem férnek el a munkások – "Nem ingatlanosok vagyunk"

Ezernél is több új lakást kell építeni a következő években Kecskeméten, hogy a település lépést tarthasson a Mercedes-Benz üzemének bővítésével – írja az Üzletem.hu a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség fórumára hivatkozva. A rendezvényen a város lakhatási helyzetét tekintették át a német autógyártó társaság képviselői ingatlanpiaci szakértőkkel.

A Mercedes kecskeméti gyárának gyors bővülése új kihívás elé állítja a várost / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A Mercedes-Benz 2012 óta működő kecskeméti üzemének dinamikus bővítésénél az egyik fő kérdés, hogy a városi lakáspiac fejlődése miként tarthatja az ütemet a társaságnál dolgozók számának növekedésével. Ezért a HIPA-nak ezen a területen is ösztönöznie kell a párbeszédet és az együttműködést – fejtette ki Szatmári Péter befektetésösztönzési igazgató, hangsúlyozva, hogy a lakhatás nem egyszerűen szociális kérdés, hanem összetett gazdaságfejlesztési ügy.

Jens Bühler, a Mercedes-Benz magyarországi operációjának vezetője aláhúzta, hogy a kecskeméti üzem ma már a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, Európában pedig a legnagyobb.

Az üzem 3500 munkatárssal nyitott meg, ma már ötezernél is több embert foglalkoztat, és ez a szám 2028-ra a kecskeméti gyártmányok iránti piaci kereslet függvényében akár kilencezerre is emelkedhet.

Az alkalmazottak jelentős része helyi, és a mindenekelőtt a rövid ellátási láncok kialakítására vonatkozó „local for local” koncepciót a munkaerő-politikában is érvényesítve arra törekednek, hogy továbbra a lehető legtöbb kecskeméti dolgozhasson a vállalatnál – fejtette ki Jens Bühler.

„Mi autókat gyártunk, nem ingatlanosok vagyunk, ezért szükségünk van támogatásra” – emelte ki a kecskeméti gyár igazgatója.

A társaság számításai szerint a következő időszakban évente százas nagyságrendben kellene új lakóingatlant építeni Kecskeméten, legfőképpen kis és közepes méretű társasházi lakásokat. Ez komoly lehetőség az ingatlanfejlesztőknek

– jelezte Jens Bühler a HIPA budapesti székházában ágazati elemzők és számos ingatlanfejlesztő társaság vezetőinek részvételével tartott fórumon.

