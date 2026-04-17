Deviza
EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF309,5 -0,09% GBP/HUF418,41 -0,13% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF86,03 -0,05% RON/HUF71,54 -0,11% CZK/HUF14,99 -0,08% EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF309,5 -0,09% GBP/HUF418,41 -0,13% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF86,03 -0,05% RON/HUF71,54 -0,11% CZK/HUF14,99 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
ingatlanépítés
munkahelyteremtés
lakás
Kecskemét
Mercedes-Benz

Meglepő nyilatkozatot tett a kecskeméti Mercedes-gyár vezére: segítségre van szükségük a folytatáshoz, nem férnek el a munkások – "Nem ingatlanosok vagyunk"

A Mercedes kecskeméti gyárának gyors bővülése új kihívás elé állítja a várost: a növekvő munkaerőigény miatt évek alatt több mint ezer új lakásra lehet szükség. A lakhatás kérdése így kulcsfontosságú gazdaságfejlesztési tényezővé vált, amelyben az ingatlanpiac és a befektetők szerepe is felértékelődik.
Németh Anita
2026.04.17, 06:50
Frissítve: 2026.04.17, 07:31

Ezernél is több új lakást kell építeni a következő években Kecskeméten, hogy a település lépést tarthasson a Mercedes-Benz üzemének bővítésével – írja az Üzletem.hu a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség fórumára hivatkozva. A rendezvényen a város lakhatási helyzetét tekintették át a német autógyártó társaság képviselői ingatlanpiaci szakértőkkel.

Mercedes-Benz Csoport Kecskemét gyár, autó, jármű
A Mercedes kecskeméti gyárának gyors bővülése új kihívás elé állítja a várost / Fotó: Móricz Sabján Simon  / Világgazdaság Archive

A Mercedes-Benz 2012 óta működő kecskeméti üzemének dinamikus bővítésénél az egyik fő kérdés, hogy a városi lakáspiac fejlődése miként tarthatja az ütemet a társaságnál dolgozók számának növekedésével. Ezért a HIPA-nak ezen a területen is ösztönöznie kell a párbeszédet és az együttműködést – fejtette ki Szatmári Péter befektetésösztönzési igazgató, hangsúlyozva, hogy a lakhatás nem egyszerűen szociális kérdés, hanem összetett gazdaságfejlesztési ügy. 

Jens Bühler, a Mercedes-Benz magyarországi operációjának vezetője aláhúzta, hogy a kecskeméti üzem ma már a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, Európában pedig a legnagyobb.

Az üzem 3500 munkatárssal nyitott meg, ma már ötezernél is több embert foglalkoztat, és ez a szám 2028-ra a kecskeméti gyártmányok iránti piaci kereslet függvényében akár kilencezerre is emelkedhet. 

Az alkalmazottak jelentős része helyi, és a mindenekelőtt a rövid ellátási láncok kialakítására vonatkozó „local for local” koncepciót a munkaerő-politikában is érvényesítve arra törekednek, hogy továbbra a lehető legtöbb kecskeméti dolgozhasson a vállalatnál – fejtette ki Jens Bühler. 

„Mi autókat gyártunk, nem ingatlanosok vagyunk, ezért szükségünk van támogatásra” – emelte ki a kecskeméti gyár igazgatója.

A társaság számításai szerint a következő időszakban évente százas nagyságrendben kellene új lakóingatlant építeni Kecskeméten, legfőképpen kis és közepes méretű társasházi lakásokat. Ez komoly lehetőség az ingatlanfejlesztőknek 

– jelezte Jens Bühler a HIPA budapesti székházában ágazati elemzők és számos ingatlanfejlesztő társaság vezetőinek részvételével tartott fórumon.

A Mercedes-gyár sikere a magyaroknak önbecsülési kérdés

Egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre 14 évvel ezelőtt, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett ünnepségen, a kecskeméti gyárban.

Fontos emlékeztetni a kecskeméti embereket arra, hogy mi volt itt a gyár helyén – jegyezte meg a kormányfő. Felhívta a figyelmet: a magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak. Aki képes arra, hogy 14 év alatt a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az szerinte nyugodtan mondható, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát. 

Orbán Viktor kiemelte, hogy ritkán jár a helyszínen, és „szívet megdobogtató hírnek” nevezte, hogy az üzemben elérték az ötezredik magyar munkavállalói létszámot. "Ha nem lennének lelkiismeretes, jól képzett magyar szakemberek, akkor a kecskeméti Mercedes-gyár története nem lenne sikertörténet. Csak a dolgozni akarás, a jó vezetés és a jó szakképzés jelölheti ki a siker útját."

Országszerte

Országszerte
1215 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu