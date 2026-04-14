Deviza
EUR/HUF363,37 +0,07% USD/HUF308,17 -0,15% GBP/HUF417,54 +0,08% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,59 +0,1% RON/HUF71,36 +0,01% CZK/HUF14,92 +0,06% EUR/HUF363,37 +0,07% USD/HUF308,17 -0,15% GBP/HUF417,54 +0,08% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,59 +0,1% RON/HUF71,36 +0,01% CZK/HUF14,92 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 016,27 -0,32% MTELEKOM2 356 -1,19% MOL4 406 +0,59% OTP44 280 -1,06% RICHTER12 930 -0,54% OPUS327 +8,26% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 500 +1,11% BUMIX8 911,54 +0,54% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 834,32 +0,72% BUX139 016,27 -0,32% MTELEKOM2 356 -1,19% MOL4 406 +0,59% OTP44 280 -1,06% RICHTER12 930 -0,54% OPUS327 +8,26% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 500 +1,11% BUMIX8 911,54 +0,54% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 834,32 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mészáros Csoport
Választás 2026
Mészáros Lőrinc

Megszólaltak Mészáros Lőrincék: kiderült, hogy mire készülnek a kormányváltás után – egy dolgon biztos nem változtatnak

A vasárnapi választások után sajtóközleményt adott ki a Mészáros Csoport. Mint írják, Mészáros Lőrinc cégcsoportja továbbra is segítené hazai nemzetgazdaságot. Eközben az Opus Global részvényei hétfőn 30 százalékot zuhantak, majd kedden korrigáltak és 5 százalékos pluszba kerültek.
VG
2026.04.14, 11:25
Frissítve: 2026.04.14, 11:37

A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon – írta a cég kommunikációs osztálya.

Mészáros Lőrinc cégcsoportja továbbra is segítené hazai nemzetgazdaságot / Fotó: NAGY NORBERT

Kiemelték: stratégai céljuk, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésük alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi – tették hozzá.

Tovább erősítené hazai jelenlétét is a Mészáros Csoport

Meggyőződésük, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgoznak, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsék. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.

Zárásként kiemelték, hogy a jövőben is arra törekednek, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyenek jelen a piacon.

Hétfőre elérhetetlenné vált a Mészáros Csoport honlapja. Az oldalon sokáig 504-es hibakód jelent meg, viszont a cégcsoporthoz többi honlapja továbbra is elérhető. Mára annyit javult a helyzet, hogy a Csoport weblapján már az fogadta a látogatót, hogy „Oldalunk jelenleg karbantartás alatt áll. Hamarosan újra várunk!”.

A Mészáros Csoport, amely Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, Magyarország egyik legnagyobb magántulajdonú vállalatcsoportja, amely számos területen rendelkezik tőzsdei és tőzsdén kívüli befektetésekkel. 

A csoporthoz köthető legfontosabb tőzsdei részvények és vállalatok:

  • Opus Global Nyrt.: A csoport tőzsdei zászlóshajója, amely holdingként működik. Az Opus portfóliójába tartoznak energetikai, turisztikai, élelmiszeripari és építőipari cégek.
  • MBH Bank Nyrt.: A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group és más, hozzá köthető tőkealapok jelentős tulajdonrésszel bírnak a magyar óriásbankban (a korábbi MKB Bank, Budapest Bank és Takarékbank fúziójával létrejött intézmény). 
    További kiemelt területek (amelyekhez kapcsolódóan részvények vagy társaságok találhatók):
  • Talentis Group: A Talentis Group számos infrastrukturális és ingatlanfejlesztési projektben vesz részt, gyakran magántőkealapokon keresztül.
  • Status Property és egyéb alapok: Mészáros Lőrinc számos magántőkealapot is irányít, amelyek különböző magyar cégekben tulajdonosok. 
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
