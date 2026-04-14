Megszólaltak Mészáros Lőrincék: kiderült, hogy mire készülnek a kormányváltás után – egy dolgon biztos nem változtatnak

A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon – írta a cég kommunikációs osztálya.

Kiemelték: stratégai céljuk, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésük alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi – tették hozzá.

Meggyőződésük, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgoznak, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsék. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.

Zárásként kiemelték, hogy a jövőben is arra törekednek, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyenek jelen a piacon.

Hétfőre elérhetetlenné vált a Mészáros Csoport honlapja. Az oldalon sokáig 504-es hibakód jelent meg, viszont a cégcsoporthoz többi honlapja továbbra is elérhető. Mára annyit javult a helyzet, hogy a Csoport weblapján már az fogadta a látogatót, hogy „Oldalunk jelenleg karbantartás alatt áll. Hamarosan újra várunk!”.

A Mészáros Csoport, amely Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, Magyarország egyik legnagyobb magántulajdonú vállalatcsoportja, amely számos területen rendelkezik tőzsdei és tőzsdén kívüli befektetésekkel.

