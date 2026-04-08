Aláírták: gigantikus közlekedési beruházás veszi kezdetét Budapesten, összekötik a metrót a HÉV-vel – százezreket érint a változás

Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, valamint a H8/H9 vonalak korszerűsítésére, felújítására szerdán Budapesten, a XVI. kerületi polgármesteri hivatalban.

A beruházás előkészítését célzó tervezői szerződést Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára és Keszthelyi Tibor, a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. elnök-vezérigazgatója írta alá a tervezői konzorcium (Főmterv Zrt., Utiber Kft., Ring Kft.) képviseletében.

Csepreghy Nándor az aláírási ünnepségen kiemelte, a tervezési szerződés 8,5 milliárd forint értékű, a tervek szerint 2029-ben lesz kiírható a kivitelezési közbeszerzési tender, majd 2029 végén, 2030 elején megindulhat a kivitelezés. A kormány döntése alapján a most aláírt szerződés teljes forrása rendelkezésre áll – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta,

a projekt nemcsak vasúti sínekről, járművekről szól, hanem több mint 300 ezer ember mindennapi életéről is a térségben, akiknek a hétköznapi közlekedése gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé válik.

Az ÉKM államtitkára felidézte, hogy az országban több HÉV fejlesztése is zajlik. Példaként említette, hogy a H5-ös vonalon a kivitelezési közbeszerzés van folyamatban, előkészítés alatt van a déli irányú HÉV-vonal tervezése. A tervek szerint még az idén leszerződnek 54 darab új HÉV-jármű beszerzésére, ebből 2029-ig 118 darab meg is érkezik, utána pedig ütemesen, a pályafejlesztések előrehaladtával jön a további 36 jármű.

Hozzátette, a HÉV-ek a viszonylag koros állapotuk ellenére a MÁV-Volán csoport egyik legüzembiztosabb járművei, több mint 95 százalékos menetrendszerűséggel járnak.

A fejlesztésekkel hozzájárulhatnak az autós közlekedés kiváltásához kötöttpályás közlekedéssel – mondta. Csepreghy Nándor szólt arról, hogy

szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése,

a kötöttpályás közlekedés erősítése a közúti személyszállítási mellett,

és utalt arra, hogy ezer új autóbusz beszerzése van folyamatban.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett, hogy a HÉV és a metróvonal összekötése régi álmot valósít meg. Ezzel olyan közlekedés jön létre, amely még szorosabb kapcsolatot tesz lehetővé az agglomeráció és Budapest között. A projekt megvalósításával sokak számára válhat kényelmesebbé és gyorsabbá a közlekedés. A tervezés egyebek közt arról is szól, hogy hogyan alakul Gödöllő HÉV-közlekedése, tekintettel a megújuló kastélyra és agrárkampuszra – tette hozzá.