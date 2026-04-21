Leégett a magyarok kedvelt fürdője – évekig javították, már kezd formát ölteni

Az elmúlt hetekben látványos ütemben haladt előre a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása: befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is – jelentette be Miskolc polgármestere kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Elkészült a leégett miskolctapolcai barlangfürdő tetőszerkezete / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Tóth-Szántai József kiemelte, hogy már zajlik a fürdőcsarnok burkolása, és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött.

Hozzátette, hogy folyamatosan zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a miskolctapolcai barlangfürdő megújulva, modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve fogadhassa újra a vendégeket.

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki nem sérült meg. 2026-ban nagyszabású rekonstrukció kezdődött, így hamarosan újra élvezhető lesz az Európában egyedülálló, barlangban kialakított fürdőhely gyógyító vize.

A felújítás a barlangfürdő épületének jelentős részét érinti: modernizálják az előcsarnokot és a főépület több mint 1000 négyzetméteres területét, a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket, valamint a termálmedencék 111 négyzetméteres részét. Megújul továbbá a közel 500 négyzetmétert lefedő gépészeti és elektromos tér, illetve az összesen mintegy 836 négyzetméteres barlangszakasz is – számolt be még 2025 végén a Magyar Építők.

A fürdő rekonstrukcióját a miskolci székhelyű DHJ Építő Kft. végezheti el közel 768 millió forint értékben. A mostani szerződés az I/A ütem megvalósítását fedi le, amelyben teljeskörűen korszerűsítik az erősáramú hálózatot, valamint új informatikai, telefonos, kamerás megfigyelő-, hangosítási, tűzjelző és hő- és füstelvezető rendszert építenek ki, továbbá akadálymentes mosdókat alakítanak ki.