Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába - jelentette be a BÉT-en a Mol. Közben a Molt is ellátó vezeték közelében történt újabb Oroszország robbantársról érkezett hír, erről külön cikkünkben írunk.
VG
2026.04.23, 14:13
Frissítve: 2026.04.23, 14:28

A Mol csoport ma kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon – olvasható a társaság tőzsdei közleményében. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.

Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az olaj már ma hajnalban megérkezett Szlovákiába a szlovák gazdasági miniszter közlése szerint.

A Világgazdaság ma délelőtt  számolt be róla, hogy az orosz olaj már hajnal óta érkezik újból az északi szomszédunkhoz. Szlovákia megerősítette, hogy csütörtök éjjeltől ismét érkezik hozzá orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken – írja az Euronews Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közleményére hivatkozva. A gazdasági minisztérium tájékoztatása szerint az olajszállítás hajnali 2 órakor állt helyre három hónapos szünetelés után.

A Mol már készült

A Mol már szerdán közölte, hogy azt a tájékoztatást kapta az ukrán szakasz üzemeltetője az Ukrtransnaftától, hogy délben megkezdődött a kőolaj fogadása Belarusz felől a Barátság vezetékrendszeren keresztül Ukrajnában. Ezután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nem vétózza tovább az EU hitelét. Mivel már Szlovákiába is érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken, Ukrajna megkaphatja az uniós pénzt.

Mindazonáltal nem ígérkezik az olajimport zökkenőmentesnek a ma délutáni friss hírek alapján: ukrán dróntámadás ért Oroszországban egy kulcsfontosságú vezetéket, amelytől nagyban függ Oroszország és annak nyugati exportja. A támadásban állítólag három olajtartály sérült meg, és nagy tűz keletkezett.

