Most jelentette be a Mol: olajat és gázt szerzett Kelet-Magyarországon, azonnal megugrik a termelése – felvásárolta a nagy energiacéget

A Mol megvásárolja az O&GD közép- és a kelet-magyarországi érdekeltségeit – jelentette be csütörtök délután a társaság. A tranzakció várhatóan 2026 harmadik negyedévében zárul, a hatósági jóváhagyásoktól függően.

A Mol friss bejelentése: olajat és gázt szerzett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Közleményükben mindezt úgy kommentálták, hogy újabb hazai szénhidrogén-termelési érdekeltséggel erősítik Magyarország energiabiztonságát.

Mint kiderült, a Mol megvásárolja az O&GD részesedését a középső és keleti országrészben található szénhidrogénbánya-telkeiben a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A tranzakciónak köszönhetően az olajtársaság napi termelése várhatóan

körülbelül 900 hordó egyenértékkel növekszik,

az új területek pedig további kutatási lehetőségeket kínálnak.

A cég kiemelt stratégiai célja csökkenteni Magyarország energiafüggőségét. Ebből vezette le, hogy a már meglévő 49 százalékos részesedése mellett megvásárolja az O&GD fennmaradó 51 százalékos részét a közép-magyarországi

Mogyoród,

Nagykáta

és Ócsa

koncessziós területeken található bányatelkekben. Az említett területeken találhatók a már termelésben lévő Tura-D-3 és Galgahévíz-4 olajkutak, amelyek a teljes részesedés megszerzésével önmagában további napi 700 hordó egyenérték mennyiséggel növelik a Mol hazai termelését.

A mostani ügylet részeként a Mol tulajdonába kerülnek az O&GD további kelet-magyarországi érdekeltségei is: az Újléta, Nádudvar koncesszió, a Berettyóújfalu koncesszió 50 százaléka, valamint a Penészlek bányatelek és a Konyár gázelőkészítő üzem.

Az itt található 22 kút összesen körülbelül napi 200 hordó egyenérték szénhidrogént termel, míg a jelentős gázinfrastruktúra hozzájárul a Mol kutatás-termelési tevékenységének optimalizálásához.

„A globális energiapiac bizonytalanságait diverzifikálással tudjuk ellensúlyozni, a legjobb forrás pedig mindig a hazai.

A Mol az elmúlt öt évben mintegy 160 milliárd forintot fektetett a hazai kőolaj- és földgázkitermelésbe,

ennek köszönhető többek között a vecsési és somogysámsoni kutak felfedezése” – mondta Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

Az új találatok és a termelésoptimalizálás eredményeképpen a magyar termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. Az O&GD területei az eddigi tapasztalatok szerint ígéretesek: a 2025-ben megvásárolt Endrőd környéki területen már az év végén új gázlelőhelyet fedeztek fel 1760 méteres mélységben. A Nagykörű-D-2 nevű kút 2026 márciusában állt termelésbe, és napi 70 ezer köbméter gázzal látja el a Mol tiszaújvárosi üzemét.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon: csaknem 1300 kőolaj- és földgázkúton termel. Tavaly a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (több mint 600 ezer tonna) és a földgáz közel 76 százalékát (csaknem 1,5 milliárd köbméter) ő biztosította.